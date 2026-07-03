Muertos por brote de ébola en la RDC aumentan a 447

El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) elevó a 447 el número de muertos y 1.460 los casos confirmados por el brote de ébola declarado en el este del país el pasado 15 de mayo, que con estas cifras se ha convertido ya en el tercero más mortal. La Organización Mundial de la Salud (OMS), en tanto, advirtió que la falta de fondos y el conflicto que azota al país dificulta el combate contra la enfermedad.

Según el último boletín del Ministerio de Comunicación y Medios de la RDC, con datos recopilados hasta el 1 de junio, la tasa de letalidad se sitúa actualmente en el 30,6 %, 0,6 puntos porcentuales menos que el día anterior. Además, 595 pacientes se encuentran en tratamiento, y otras 213 personas han logrado recuperarse de la enfermedad.

El brote se declaró oficialmente el 15 de mayo en Ituri, provincia fronteriza con Uganda y Sudán del Sur y epicentro de la epidemia, que rápidamente se expandió a las también provincias orientales congoleñas de Kivu del Norte y Kivu del Sur. El ministerio indicó que el miércoles se detectaron 54 nuevos casos precisamente en las provincias de Ituri y Kivu del Norte.

No ha llegado el dinero prometido

El brote se corresponde con la cepa de Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30% y el 50% y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la OMS, que considera "alto" el riesgo de expansión del brote en África subsahariana y "bajo" a escala global.

La misma OMS indicó este viernes que la falta de fondos y el conflicto en el este de la República Democrática del Congo (RDC) dificultan la respuesta contra el brote. El director regional de la organización para África, Mohamed Janabi, calificó la situación epidemiológica de "alarmante" y denunció que las promesas de la comunidad internacional no se han traducido en capital operativo.

"Mi mensaje para los socios y donantes que nos escuchan es muy claro: ustedes conocen nuestro presupuesto inicial estimado en 518 millones de dólares. Se han hecho muchas promesas de financiamiento, pero el dinero real todavía no ha llegado a las cuentas”, afirmó Janabi en rueda de prensa virtual.

El actual brote es ya el tercero más grande y solo está por detrás del que golpeó a África Occidental entre 2014 y 2016, que dejó unos 11.000 muertos y 28.000 contagios; y otro que afectó al este congoleño entre 2018 y 2020 y que causó 2.299 muertes y 3.481 casos. Muy lejos quedan las cifras de Uganda en 2007, con 131 casos y 42 fallecidos, o las de la propia RDC en 2012, cuando el virus provocó 57 infecciones y 29 decesos.



