Muertes por epidemia de ébola en RD del Congo llegan a 238

Un total de 238 "muertes sospechosas" se han registrado hasta la fecha por la epidemia del virus del Ébola, declarada el pasado día 15 de mayo en el este de la República Democrática del Congo (RDC), informó este jueves (28.05.2026) el Gobierno congoleño.

Esos fallecimientos corresponden al recuento elaborado hasta el martes (26.05.2026), indicó el Ejecutivo en su último boletín sobre esa crisis sanitaria publicado por el Ministerio de la Comunicación, en el que precisa también que se acumulan ya "1.077 casos sospechosos".

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó de 222 muertes sospechosas hasta el 27 de mayo.

"Las operaciones de vigilancia, detección y sensibilización comunitaria siguen intensificadas, a pesar de los desafíos operativos reportados en el terreno", añadió el Ministerio de Comunicación de la RDC.

El brote se detectó en la provincia de Ituri, fronteriza con Uganda y Sudán del Sur y epicentro de la epidemia, pero se ha expandido a las también provincias orientales congoleñas de Kivu del Norte y Kivu del Sur, así como a la vecina Uganda.

Casos confirmados en Uganda

En Uganda, el número de casos confirmados -todos en la capital, Kampala-, asciende a siete, incluida un fallecimiento (un ciudadano congoleño que se considera un contagio importado).

El Gobierno ugandés anunció ayer, miércoles, el cierre temporal de su frontera con la RDC para evitar una mayor propagación del virus en territorio.

El brote corresponde a la cepa Bundibugyo del ébola, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El virus probablemente comenzó a circular en Ituri unos dos meses antes declararse el brote, según la OMS, que calificó este 17 de mayo la epidemia como "emergencia de salud pública de importancia internacional".

El pasado viernes, la OMS elevó de "alto" a "muy alto" el riesgo por el brote en la RDC y Uganda, mientras el riesgo sigue "alto" a nivel de la región de África subsahariana y "bajo" a escala global.

Diez países africanos están en "alto riesgo" de verse afectados por la epidemia en la RDC y en Uganda, al compartir frontera con esas dos naciones.

Se trata del decimoséptimo brote registrado en la RDC desde que se detectó el virus por primera vez en 1976.

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.

La India pone a cuatro personas en cuarentena ante un caso sospechoso de ébola

Cuatro personas han sido puestas en cuarentena ante un posible caso de ébola en el estado de Gujarat, en el oeste de la India, después de que un viajero proveniente del Congo presentara fiebre y fuese hospitalizado, confirmaron las autoridades.

"Hace cinco días, una persona llamada Amuri Lokula llegó a Bombay procedente del Congo (...) Durante este tiempo, Amuri Lokula presentó fiebre y síntomas de resfriado, lo que motivó su ingreso en un hospital de Vadodara. Lo trasladamos al Hospital Civil (de Ahmedabad) como medida de precaución", informó el ministro de Salud de Gujarat, Praful Pansheriya, en una rueda de prensa, el miércoles.

"Se le ha puesto en cuarentena y se han enviado sus muestras de sangre para su análisis. Por el momento, no hay ningún diagnóstico confirmado", añadió el ministro.

Otras tres personas que estuvieron en contacto con el individuo -sus dos compañeros de viaje y un médico- también fueron puestas en cuarentena de manera preventiva a pesar de no mostrar síntomas de enfermedad.

La India no ha reportado ningún caso de ébola en medio de la epidemia declarada el pasado 15 de mayo en el este de la República Democrática del Congo (RDC).