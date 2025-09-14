Muere “abuelita heroína” que salvó a nieta de explosión en Ciudad de México

Tres personas que habían sobrevivido con graves heridas a la explosión de un camión cargado de gas en Ciudad de México murieron en las últimas horas, elevando así a 13 el número total de fallecidos por el accidente, informaron este sábado (13.09.2025) las autoridades de la capital mexicana.

Según el más reciente balance oficial, 40 personas siguen hospitalizadas en distintos centros médicos públicos.

Entre los fallecidos en las últimas horas está Alicia Macías Teodoro, de 49 años y a quien la prensa llama “la abuelita heroína” por haber protegido con su cuerpo a su nieta de dos años durante el estallido.

Una de las imágenes más desgarradoras de la tragedia es la de esta mujer caminando en busca de ayuda con la niña en brazos pese a haber sufrido quemaduras en el 90% de su cuerpo. La auxilió un policía capitalino que las trasladó a un hospital.

Un “acto de amor ha dejado una huella profunda”

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, expresó sus condolencias a todas las familias de las víctimas mortales, y en particular, se refirió a Alicia Matías Teodoro como “una mujer que dio su vida por salvar a su nieta”, y cuyo “acto de amor ha dejado una huella profunda” en México.

La muerte de Matías Teodoro, cuya imagen con su nieta en brazos ha dado la vuelta al mundo, también fue confirmada por sus familiares, luego de que el jueves el Gobierno difundiera erróneamente su muerte.

Las autoridades continúan las investigaciones sobre la causa de los hechos que el viernes apuntaban a un choque con un objeto sólido que provocó una fuga de gas y posteriormente la explosión.

La tarde del miércoles, un camión cisterna con capacidad de 49.500 litros de gas volcó y explotó en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, una de las 16 que conforman la Ciudad de México.



