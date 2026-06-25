Mortal ola de calor: Tres niños han muerto atrapados dentro de carros en Francia

Un niño de 3 años murió el miércoles (24.06.2026) por la tarde cuando se encontraba solo dentro de un auto en la localidad de Saint-Gratien, al noroeste de París, en plena ola de calor en Francia, confirmaron varias fuentes este jueves (25.06.2026).

Sus padres lo "hallaron en el vehículo aparcado ante el domicilio", indicó una fuente policial. Los bomberos confirmaron el deceso ocurrido cuando la región de París y gran parte del país estaba en alerta roja por calor extremo.

La fiscalía de Pontoise indicó a la agencia AFP que, cuando llegaron, los equipos de emergencia tomaron el relevo de los padres del menor que intentaban reanimarlo, en vano.

Según las primeras pesquisas, el niño, a quien su padre pidió que hiciera una siesta, escapó a la vigilancia de sus padres durante al menos 45 minutos y se encerró en el auto, donde quedó atrapado, indicó la fiscalía.

La jornada más calursa en Francia

Francia vivió el miércoles su jornada más calurosa jamás registrada, superando el récord de la víspera, con un indicador térmico nacional de temperaturas medias provisionalmente fijado en 30°C.

La ola de calor que afecta al país, así como a una parte importante de Europa desde hace casi una semana, ya ha provocado numerosas tragedias, con más de 40 ahogados en Francia y varias personas sin hogar fallecidas, y al menos 212 muertes atribuibles a la ola de calor en España.

El lunes, dos hermanos de 2 y 4 años también fueron hallados muertos dentro del auto de su familia, aparcado en una zona residencial de Carpentras, en el sureste de Francia.

El alcalde de París, Emmanuel Grégoire, informó el jueves de un "aumento de la mortalidad" en la capital a causa de la ola de calor, sin dar cifras.rml (afp, efe)