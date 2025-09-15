Misterioso visitante interestelar 3I/ATLAS que se acerca al Sol sorprende al volverse verde

El misterioso visitante interestelar 3I/ATLAS, procedente de las profundidades del espacio, continúa fascinando a la comunidad científica mientras se acerca a su punto más próximo al Sol, previsto para finales de octubre. Y es que, en un giro inesperado, las observaciones recientes sugieren que este forastero cósmico de aproximadamente 11 kilómetros de ancho podría estar experimentando un cambio cromático del tono rojizo inicial a un brillante verde esmeralda.

¿La causa? Todavía está en debate, pero el fenómeno ha captado la atención de astrónomos de todo el mundo.

Era predecible que, conforme se acercara al Sol –alcanzará su perihelio el 29 de octubre–, el cometa desarrollara una cola y coma más pronunciadas, como es característico de los cuerpos helados que se subliman bajo la radiación solar. Lo inesperado fue el resplandor verde que comenzó a manifestarse en las imágenes del 7 de septiembre, captadas bajo los cielos de Namibia por los astrofotógrafos Michael Jäger y Gerald Rhemann, quienes aprovecharon la excepcional oscuridad del eclipse lunar para documentar al visitante cósmico.

Descubrimiento del cometa interestelar

Este cometa fue avistado por primera vez a principios de julio, acercándose a nuestro sistema solar a más de 210.000 km/h desde más allá de la órbita de Júpiter, según datos de Live Science.

Los astrónomos rápidamente determinaron que se trataba de un objeto de origen interestelar, probablemente expulsado de un sistema estelar lejano dentro de la Vía Láctea y posiblemente más antiguo que nuestro propio sistema solar.

¿Qué podría estar causando este cambio de color?

Los expertos barajan varias hipótesis. Según el portal Spaceweather.com, la creciente proximidad del cometa al Sol podría estar provocando la expulsión de compuestos químicos más raros de su núcleo, dando lugar a ese tono verdoso.

No sería el primer cometa en mostrar este fenómeno. En años recientes, otros como el "cometa verde" C/2022 E3 (que pasó cerca de la Tierra a principios de 2023), el "cometa del diablo" 12P/Pons-Brooks, y SWAN25F también exhibieron tonalidades esmeralda.

Según reporta Live Science, la explicación más común para este color es la presencia de "dicarbono" en la coma del cometa, esa nube de hielo y gas que rodea su núcleo. Sin embargo, hasta ahora las observaciones espectroscópicas de 3I/ATLAS no han confirmado la presencia de esta molécula, lo que abre la puerta a otras hipótesis.

Una de las teorías más citadas es la del astrónomo de Harvard Avi Loeb, quien en su blog personal explicó que el responsable del color podría ser el cianuro, una sustancia detectada en la coma del cometa por el Very Large Telescope el 25 de agosto. Loeb sostiene que la producción de cianuro y de níquel sin hierro está aumentando drásticamente a medida que el objeto se acerca al Sol, lo cual explicaría el cambio de coloración.

Los datos del equipo ATLAS –citados por Loeb– reforzarían esta interpretación: a lo largo del año, la dispersión de luz alrededor del cometa ha aumentado en proporción inversa a su distancia al Sol, pasando de un brillo moderado a un resplandor más pronunciado al entrar en zonas más cálidas del sistema solar.

Composición química única de 3I/ATLAS

Más allá del espectáculo visual, 3I/ATLAS también intriga por su composición. Según datos del telescopio espacial Webb y del observatorio espacial SPHEREx, su coma está dominada por dióxido de carbono, que constituye nada menos que el 87 % de su masa, con trazas de monóxido de carbono (9%) y agua (la mayor parte del 4% restante), como señala Loeb en su blog. Esta proporción química es muy distinta a la de los cometas comunes del sistema solar.

Además, su órbita es otro punto fuera de lo común. Alineada con el plano eclíptico planetario –algo con una probabilidad estimada de solo el 0,2 %, según Loeb–, pasa relativamente cerca de Marte, Júpiter y Venus. Todo esto lo convierte en un objeto atípico, incluso dentro de la breve pero creciente familia de visitantes interestelares, que hasta ahora incluye a 1I/ʻOumuamua y 2I/Borisov.

Avi Loeb no descarta que este tipo de anomalías merezcan una revisión más abierta de nuestras ideas sobre el universo. Aunque ha sido criticado por especular con la posibilidad de que estos objetos puedan ser artefactos extraterrestres, insiste en que la ciencia debe seguir a los datos, no a los prejuicios. "La naturaleza no solo es más imaginativa que nosotros", escribe, "sino que tampoco le importa si lo descubrimos".

Futuras observaciones del visitante cósmico

Desafortunadamente, el cometa desaparecerá pronto de nuestra vista al pasar por el lado opuesto al Sol con respecto a la Tierra. Sin embargo, volverá a aparecer dentro de unos meses, poco antes de alcanzar su punto más cercano a nuestro planeta en diciembre, cuando, según informa Live Science, estará a una distancia 700 veces mayor que la Luna.

Se necesitarán más observaciones en las próximas semanas para confirmar la nueva coloración y descubrir con certeza qué la está causando. Lo que está claro es que este visitante interestelar sigue guardando secretos que los científicos están ansiosos por descifrar.

Editado por Felipe Espinosa Wang con información de Live Science y Spaceweather.com.