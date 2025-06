Miles salen a la calle para apoyar a expresidenta Fernández en Argentina

Bajo el lema “Argentina con Cristina”, decenas de miles de simpatizantes de la expresidenta Cristina Fernández salieron a la calle en Buenos Aires este miércoles (18.06.2025), para expresar su respaldo a la líder centroizquierdista, quien desde el martes 17 de junio cumple la condena de seis años de prisión -con el beneficio de cárcel domiciliaria- por corrupción.

Los manifestantes se concentraron en la emblemática Plaza de Mayo de Buenos Aires, frente a la casa de gobierno, y se derramaron en las calles aledañas en una multitudinaria manifestación convocada por el Partido Justicialista, que Fernández preside. El equipo de la dirigente estima que a la manifestación acudieron unas 500.000 personas.

La concentración, organizada por el Partido Justicialista (PJ, peronista), cuenta con la asistencia de alcaldes, gobernadores, dirigentes gremiales y sociales y de miles de seguidores de la exmandataria, además de sindicatos, organizaciones políticas y movimientos estudiantiles, que portaban banderas argentinas y leyendas como “la patria no se vende”.

“Vamos a volver”

Presente en la Plaza de Mayo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el peronista Axel Kicillof, dijo al canal C5N que la condena contra Fernández es “absolutamente injusta, absolutamente fuera de la ley”. Movilizaciones similares, aunque menos multitudinarias, se replican en otras ciudades de toda Argentina.

Por medio de un mensaje difundido por altavoces, la exmandataria dijo a sus seguidores que a ella podrán encerrarla, pero al pueblo no. “Vamos a volver”, apuntó Fernández. “Hay algo que tienen que entender: pueden encerrarme a mí, pero no van a poder encerrar a todo el pueblo argentino. Vamos a volver, pero con más sabiduría, con más unidad, con más fuerza. Voy a seguir haciendo todo lo que esté a mi alcance para estar ahí, con ustedes. Lo vamos a hacer porque tenemos algo que los demás no tienen, tenemos pueblo, tenemos memoria, tenemos patria”, sentenció.