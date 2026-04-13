Miles de peruanos votan un día después de las elecciones

Los más de 52.000 peruanos que se quedaron el domingo sin votar en las elecciones generales al no abrir sus colegios por el retraso en la llegada del material electoral madrugaron este lunes (13.04.2026) para sufragar, en una inédita jornada adicional. Trece centros del sur de Lima fueron afectados, lo que obligó a las autoridades a extender los comicios, que también eligen a diputados y senadores.

Desde la madrugada de este lunes, cientos de personas empezaron a hacer nuevamente colas en los exteriores de los 13 colegios de los distritos de San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacamác que se quedaron el domingo sin abrir las mesas de votación.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), organizadora de los comicios, responsabilizó de los incidentes a una empresa de transporte contratada para repartir el material.

Votantes molestos

"Estamos esperando para las votaciones y queremos que nos atiendan rápido porque tenemos que ir a trabajar", dijo a EFE una mujer desde los exteriores del colegio Señor de los Milagros en Lurín. "Es una pérdida de tiempo y es incómodo. Son incompetentes las autoridades", criticó, por su parte, Nancy Gómez, empleada doméstica de 56 años, tras haber votado este lunes.

Así como en Lima, la votación se extenderá en forma excepcional este lunes en mesas de votación abiertas en los consulados de Patterson y Orlando, en Estados Unidos, como confirmó la cancillería peruana.

La candidata derechista Keiko Fujimori es favorita para un balotaje con el 16,9% de los votos, según el conteo oficial con más de la mitad de las actas escrutadas. Si bien las proyecciones indican que los 50.000 votos en juego este lunes no amenazarían el pase de Fujimori a la segunda vuelta, aún no es posible saber quién obtendrá el segundo lugar, puesto que se disputan el ultraconservador Rafael López Aliaga (14,5%) y el socialdemócrata Jorge Nieto (12,8%).

En estas elecciones más de 27 millones de peruanos fueron llamados a las urnas para escoger también diputados y senadores por primera vez desde 1990, ya que el país volverá a tener un parlamento bicameral en julio.