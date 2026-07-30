Milei prohíbe ingreso de extranjeros que expresen mensajes de odio hacia Argentina

El presidente argentino Javier Milei modificó por decreto la Ley de Migraciones para prohibir el ingreso de extranjeros que expresen mensajes de odio hacia el país americano, según el texto publicado este jueves (30.07.2026).

La nueva normativa también prevé la expulsión y la cancelación de residencia para los extranjeros que incurran en estas conductas. La medida está vigente, aunque el Congreso debe aún pronunciarse sobre su validez.

Argentina ha sido históricamente un país abierto a la inmigración que ha asegurado igualdad de derechos en salud, educación y vivienda para sus residentes, así como derechos civiles que están garantizados por la Constitución.

Según el decreto presidencial, las medidas se aplicarán a quienes se constate que hayan "dirigido mensajes de odio en forma oral o escrita, o incitado a la violencia contra el pueblo argentino en su conjunto o contra algún ciudadano argentino, motivado en la nacionalidad de este último".

Milei resolvió la medida luego de denunciar días atrás la existencia de una supuesta "campaña antiargentina", que dijo está financiada por los gobiernos de Brasil y México y el Partido Demócrata estadounidense, en aparente referencia a críticas que se viralizaron en redes sociales al margen del Mundial del fútbol 2026.

El decreto es una respuesta "frente a las recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos", expresó la oficina presidencial en un comunicado en la red social X. "Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país", agrega.

Sin embargo, aclara que "en ningún caso" estos castigos pueden aplicarse a "aquellas expresiones de disenso ideológico o crítica política, académica o ciudadana, que constituyan un legítimo ejercicio de los derechos consagrados constitucionalmente".

Argentina atraviesa una crisis diplomática con Brasil, luego de que Milei participara en un mitin político opositor en Sao Paulo, en el cual se refirió al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva como "ladrón" y "presidiario".