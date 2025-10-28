México rescata a sobreviviente de ataque de EE.UU. contra lancha

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este martes (28.10.2025) que la Marina de su país rescató "por razones humanitarias” a un sobreviviente del ataque realizado en aguas internacionales por Estados Unidos contra una embarcación presuntamente vinculada al narcotráfico. "Nosotros no estamos de acuerdo con estos ataques, cómo se dan", dijo durante su habitual rueda de prensa matutina.

"Hoy nos lo informó el secretario de Marina, un ataque que en aguas internacionales tuvo una embarcación que presuntamente llevaba droga. Parece que quedó un sobreviviente y la Marina, por razones humanitarias y dentro de los tratados internacionales, decidió rescatar a esta persona”, declaró la mandataria, sin ofrecer detalles del lugar de la operación.

La Marina precisó en un comunicado que la operación de búsqueda y rescate marítimo se realizó a más 800 kilómetros al suroeste del puerto de Acapulco y que fue desplegada a solicitud de la Guardia Costera estadounidense. Sheinbaum, en tanto, explicó que instruyó a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Marina a abordar el incidente con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.

Catorce muertos y un sobreviviente

Más temprano, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, dijo que 14 "narcoterroristas" murieron y uno sobrevivió en los ataques realizados en aguas internacionales. Hegseth dijo que las cuatro lanchas llevaban narcóticos y que las autoridades mexicanas asumieron la responsabilidad de coordinar el rescate del sobreviviente.

El funcionario estadounidense aseguró que ocho "narcoterroristas" murieron en el ataque a la primera embarcación, cuatro en la segunda y de los tres que iban a bordo de la tercera, dos fallecieron y uno sobrevivió. Sin embargo, no ofreció detalles sobre la cuarta lancha. Estados Unidos comenzó a realizar estos ataques -que expertos califican de ilegales- a inicios de septiembre, y ha destruido al menos 14 lanchas en el Caribe y en el Pacífico con un balance de unos 57 muertos.