México abre proceso contra parientes del "Chapo" Guzmán

La Fiscalía General de la República (FGR) de México informó el martes (30.12.2025) del inicio de un juicio en contra del suegro y el cuñado de Iván Archivaldo Guzmán, líder de Los Chapitos e hijo del narcotraficante Joaquín "Chapo" Guzmán.

En un comunicado, la Fiscalía informó que el Ministerio Público Federal (MPF) "aportó los datos de prueba contundentes para que el juez vinculara al proceso” a Mario Alfredo Lindoro -el cuñado-, también conocido como ‘El 7', y Mario Lindoro Elenes -el suegro-, apodado ‘El Niño'.

Además, el juzgador ratificó la medida de prisión preventiva oficiosa, dictada el viernes pasado contra ambos, y estableció tres meses para la investigación complementaria del caso.

Mario ‘N' (suegro) es imputado por "la probable comisión de los delitos contra la salud en la modalidad de posesión simple de clorhidrato de metanfetamina, posesión de arma de fuego, y operaciones con recursos de procedencia ilícita", señaló la FGR.

En tanto, a Mario Alfredo ‘N' (cuñado) se le acusa de los mismos delitos, además de la venta de fentanilo.

Los imputados fueron detenidos el 24 de diciembre en el estado de Jalisco (oeste), y posteriormente trasladados al penal de Puente Grande, ubicado en ese estado.

Iván Archivaldo Guzmán, líder de Los Chapitos junto con tres de sus hermanos, es uno de los objetivos prioritarios del gobierno de Estados Unidos, donde enfrenta cargos federales por narcotráfico y conspiración para traficar fentanilo.

Los Chapitos es una facción del Cartel de Sinaloa, uno de los seis carteles mexicanos que EE.UU. designó como terroristas en febrero pasado, junto con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), del Noreste, del Golfo, los Carteles Unidos y la Nueva Familia Mexicana.