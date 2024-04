Memorias póstumas de Alexei Navalni serán publicadas en octubre

12 de abril de 2024, 6:19 AM

Para la viuda del activista, Yulia Navalnaya, "este libro es un testimonio no sólo de la vida de Alexei, sino de su inquebrantable compromiso con la lucha contra la dictadura, una lucha por la que lo dio todo, incluida su vida". En su opinión, "compartir su historia no sólo honrará su memoria, sino que también inspirará a otros a defender lo que es justo y a no perder nunca de vista los valores que de verdad importan".