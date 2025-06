"Me tiene sin cuidado que me llamen dictador", afirma Nayib Bukele

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo la noche de este domingo, que le tiene sin cuidado que le llamen "dictador" y que la democracia, la transparencia, los derechos humanos y el Estado de derecho "son términos" que en la realidad se usan para mantener sometidas a las personas.

"Democracia, institucionalidad, transparencia, derechos humanos, Estado de derecho, suenan bien, son grandes ideales en realidad, pero son términos que en realidad solo se usan para mantenernos sometidos", indicó Bukele durante su discurso por el primer año de su segundo mandato consecutivo, en una sesión solemne de la Asamblea Legislativa desarrollada en el Teatro Nacional en San Salvador.

"Tristemente, somos testigos de cómo países hermanos nuestros todavía creen en estos organismos internacionales, todavía creen en estos tratados que supuestamente son para ayudarnos a nuestros derechos humanos y algunos políticos de la región (Latinoamérica) lamentablemente se prestan a este juego", apuntó el mandatario.

"Lo que ellos, los defensores de la democracia y del Estado de derecho, lo que realmente quieren es que seamos incapaces de castigar a los asesinos en nombre de un supuesto ideal de derechos humanos que no es más que los derechos de los delincuentes", dijo el presidente ante diputados del Congreso, representantes del cuerpo diplomático en El Salvador y de diversas instituciones.

Ataques a la prensa

El presidente de El Salvador, aseguro además que le "tiene sin cuidado" que le llamen "dictador" y que prefiere eso "a ver cómo matan a los salvadoreños".

"En lo personal me ha dicho dictador en todos los medios que han querido y podido. Desde los panfletos salvadoreños, hasta los panfletos internacionales, los más prestigiosos (sin especificar)", dijo Bukele durante una sesión solemne de la Asamblea Legislativa desarrollada en el Teatro Nacional en San Salvador.

"¿Saben qué? Me tiene sin cuidado que me llamen dictador", manifestó y aseguró que "prefiero que me llamen dictador a ver cómo matan a los salvadoreños en las calles".

Y siguió: "Prefiero estos momentos cuando agarro el celular y veo: dictador, dictador, dictador… en las noticias y no ver asesinato, asesinato, asesinato…".

"Prefiero que me llamen dictador, pero que los salvadoreños podamos vivir al fin en paz. Que se queden ellos discutiendo su semántica y nosotros vamos a seguir enfocados en buscar resultados y contrario a las mentiras que ellos difunden día y noche, tenemos más resultados que cualquier otro gobierno en toda nuestra historia", agregó.

El primer año del segundo mandato consecutivo de Bukele, señalado de ser inconstitucional, está marcado por las alertas por "una escalada autoritaria", la detención de activistas de derechos humanos y el encarcelamiento de cientos de venezolanos, expulsados desde Estados Unidos y que no enfrentan procesos penales en El Salvador.