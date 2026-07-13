Más que dinosaurios: los otros éxitos de Sam Neill en el cine y la televisión

Ha fallecido Sam Neill, un actor versátil y de elegante desenvoltura cuya carrera abarcó desde el cine de autor hasta las superproducciones, pasando por papeles que iban desde esquivar velociraptores en "Parque Jurásico" hasta interpretar al marido del personaje de Holly Hunter en "El piano" (DW informó). Tenía 78 años.

En 2023, Neill reveló que le habían diagnosticado un linfoma angioinmunoblástico de células T, un tipo raro de linfoma no Hodgkin. Neill murió el lunes en Sídney, según un comunicado publicado en sus redes sociales.

Los otros éxitos de Sam Neill

El actor saltó a la fama mundial con "Terror a bordo" y "Mi brillante carrera".

Neill formó parte de una generación de actores y directores que alcanzaron fama internacional tras el auge del cine australiano iniciado a finales de la década de 1970; una lista que incluye nombres como Paul Hogan, Mel Gibson, Geoffrey Rush, Russell Crowe, Jane Campion, Peter Weir y Gillian Armstrong. Su versatilidad fue notable: cortó el dedo del personaje de Hunter en "El piano" y se sacó sus propios ojos en la película de terror y ciencia ficción "La nave del terror".

En "La Profecía III" interpretó a Damien, el Anticristo, y también encarnó al cardenal Thomas Wolsey en la serie de TV "Los Tudor".

Una brillante y larga carrera

El actor llamó por primera vez la atención del público internacional con la película de Gillian Armstrong de 1979 "Mi brillante carrera", que también supuso el debut de Judy Davis. Más tarde apareció en "Terror a bordo", de Phillip Noyce, un sofisticado thriller ambientado en alta mar, coprotagonizado por una entonces relativamente desconocida Nicole Kidman.

Neill compartió protagonismo en dos ocasiones con Meryl Streep: en "Plenty", del director australiano Fred Schepisi, y —nuevamente a las órdenes de Schepisi— en "Un grito en la oscuridad", película que abordaba el gran revuelo mediático generado tras la muerte de un bebé a manos de un dingo en el interior de Australia. Obtuvo una nominación al Emmy por su interpretación del papel protagonista en la miniserie de 1998 "Las aventuras de Merlín" y otra como narrador de "Wild New Zealand" (2017).

"Parque Jurásico" fue su serie de filmes más conocida

Quizás Neill alcanzó la cima de su fama con "Parque Jurásico", interpretando al paleontólogo Alan Grant, quien es convocado a una isla frente a las costas de Costa Rica donde se ha construido un parque temático para albergar manadas de dinosaurios clonados. Compartió reparto con Laura Dern, Jeff Goldblum y Richard Attenborough.

Nacido en 1947 en Irlanda del Norte, Neill emigró a Nueva Zelanda a los 7 años. Su nombre de nacimiento era Nigel Neill, pero contó a los entrevistadores que empezó a usar el nombre de Sam porque había demasiados "Nigels" en su escuela.

Su familia se estableció en Dunedin, en la Isla del Sur, y él fue enviado a un internado en Christchurch. Tras finalizar sus estudios, protagonizó "Sleeping Dogs" en 1977, el primer largometraje realizado en Nueva Zelanda en más de una década. Entre sus otros papeles cinematográficos destacan el de un oficial de submarino soviético que sueña con un hogar en Montana —una escena memorable de "La caza del Octubre Rojo"— y el de un investigador en "En la boca del miedo", del director John Carpenter.

Exitoso también en la pantalla chica

En televisión, Neill interpretó al malvado Chester Campbell en la serie "Peaky Blinders" y a Thomas Jefferson en la miniserie de cuatro horas de la CBS "Sally Hemings: una tragedia estadounidense". En Apple TV+, participó en "Invasión" dando vida a John Bell Tyson, un sheriff de Oklahoma que, en la recta final de su carrera, busca encontrar su propósito. En 2024 protagonizó, junto a Annette Bening, la serie de Peacock "Apples Never Fall".

Un actor muy querido en Nueva Zelanda por su sencillez

El actor se ganó en Nueva Zelanda la fama de ser una persona modesta y sencilla, ajena a la ostentación de la fama. En las redes sociales solía publicar imágenes de los animales de su granja, a muchos de los cuales puso nombres cariñosos de celebridades y amigos, como la gallina Laura Dern, la pata Kylie Minogue y la vaca Helena Bonham Carter.

El primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, lamentó su pérdida y lo calificó como "uno de los grandes" en un comunicado publicado en redes sociales.

"Comenzó su carrera cuando apenas existía una industria cinematográfica digna de tal nombre", escribió Luxon. "Durante más de cincuenta años llevó historias de Nueva Zelanda al mundo, y su talento contribuyó a convertir nuestra industria cinematográfica en lo que es hoy”.



