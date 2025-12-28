Más de nueve mil vuelos cancelados en EE. UU. por intensas nevadas

Más de 9.000 vuelos fueron cancelados o sufrían retrasos este sábado en Estados Unidos, en plena temporada festiva de fin de año, debido a las tormentas invernales que azotan varias regiones del país este fin de semana.

Los aeropuertos que sufrieron un mayor impacto fueron los que sirven al área metropolitana de la ciudad de Nueva York (John F. Kennedy, LaGaurdia y Newark) y el aeropuerto internacional de Boston, al noreste del país.

En Nueva York cayeron 10 centímetros de nieve, dentro del rango pronosticado de 10 a 20 entre el viernes y el sábado. Sin embargo, zonas de Long Island recibieron entre 17,7 centímetros y 19 centímetros.

Tras la primera gran tormenta de esta temporada, que causó atascos en las carreteras del noreste y perturbó los vuelos en las fechas donde más viajeros pasan por los aeropuertos del país, un segundo sistema invernal amenaza a la región del medioeste, según el Servicio Nacional de Meteorología (NWS, en inglés).

Se prevé que la tormenta se intensifique el domingo, antes de avanzar por la región de los Grandes Lagos el lunes.

Pronóstico de ventisca y acumulaciones de nieve

"Se espera que este sistema venga acompañado de numerosos peligros invernales a partir de mañana por la noche, entre ellos condiciones de ventisca y acumulaciones de nieve de más de 30 centímetros en zonas del Alto Medio Oeste y de los Grandes Lagos", detalló el NWS.

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, en inglés), la agencia gubernamental que supervisa la seguridad tráfico aéreo, pronosticó el pasado lunes que esta temporada de fiestas romperá récords en cantidad de pasajeros, con más de 44 millones de personas.

La agencia indicó que espera que el mayor volumen de pasajeros se registre el domingo 28 de diciembre, con unos 2,86 millones de viajeros.

Representantes de American Airlines, United Airlines y JetBlue Airways informaron a Reuters que las aerolíneas habían eximido del pago de las tarifas de cambio que normalmente se cobran por reprogramar vuelos a los pasajeros cuyos planes de viaje se vieran afectados por las interrupciones relacionadas con el clima.

También se emitieron avisos de tormenta de hielo y alertas de clima invernal para la mayor parte de Pensilvania y gran parte de Massachusetts.

Nueva Jersey y Pensilvania impusieron restricciones a la circulación de vehículos comerciales en algunas carreteras, incluidas varias autopistas interestatales.