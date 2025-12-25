Más de 70 nuevas especies descubiertas en 2025, muchas latinoamericanas

Este 2025, los investigadores del Museo Americano de Historia Natural (AMNH) de Nueva York descubrieron más de 70 nuevas especies, que incluyen dinosaurios, mamíferos, peces, reptiles, insectos, arácnidos, invertebrados marinos y un mineral, lo que supone ampliar una "extraordinaria diversidad de formas de vida", divulgó el AMNH en un comunicado.

Los investigadores descubrieron, por ejemplo, dos dinosaurios extintos, un escorpión de Venezuela, decenas de abejas, una zarigüeya ratón de los Andes peruanos y hasta un nuevo mineral de las rocas volcánicas de Rusia.

Muchas especies descubiertas en Latinoamérica

En América Latina, los científicos hallaron un nuevo género de anémona de mar en el lado atlántico de México, así como una zarigüeya ratón en una zona remota de los Andes peruanos y un escorpión látigo de cola corta en la Amazonia venezolana.

Además, encontraron fósiles de cuatro especies de moscas de la savia atrapadas en resina de un árbol de República Dominicana y otro fósil de un nuevo tipo de abeja excavadora en Chile.

Dinosaurios chinos y nuevo mineral ruso

Los dos dinosaurios descubiertos son especies de dinosaurios emplumados que vivieron hace unos 125 millones de años en lo que hoy es China, y uno de ellos fue encontrado con dos esqueletos más en su abdomen, los restos de su última comida.

El nuevo mineral se ha categorizado como Lucasite-La, y fue encontrado dentro de una roca volcánica en Rusia.

"Las especies descubiertas continúan revelando nuevos conocimientos y recordándonos cuánto queda aún por aprender sobre la vida en nuestro planeta", aseguró la vicepresidenta del Museo, Cheryl Hayashi.

rml (efe, AMNH)