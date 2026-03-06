Más de 200 personas han muerto desde el lunes en ataques de Israel en Líbano

El balance de los ataques israelíes a Líbano desde el lunes asciende a 217 muertos y 798 heridos, indicó el ministerio libanés de Salud este viernes (06.03.2026). Un balance anterior publicado el jueves registraba 123 muertos y 683 heridos.

Líbano se vio arrastrado el lunes a la guerra contra Irán cuando el grupo libanés proiraní Hezbolá lanzó un ataque contra Israel, que respondió con una campaña de ataques masivos.

Al menos 70 militantes de Hezbolá han muerto en 26 olas de ataques en Líbano

Este viernes, el ejército de Israel afirmó que 70 miembros del grupo chiíta libanés Hezbolá han sido abatidos en sus bombardeos en Líbano, los cuales indicó que continuarán.

"Desde que Hezbolá decidió unirse a la campaña y atacar a Israel, las Fuerzas de Defensa de Israel han atacado más de 500 objetivos en Líbano", dijo el portavoz del organismo Effie Defrin en una comparecencia por video. Asimismo, se han realizado "26 olas de ataques", precisó.

Unos 300.000 desplazados por ataques de Israel en Líbano

Por otro lado, la agencia de ayuda humanitaria Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) señaló este viernes que 300.000 personas en Líbano han sido desplazadas a raíz de los ataques aéreos y órdenes de evacuación por parte de Israel.

"El número de personas que podrían ser desplazadas superarían potencialmente el millón", indicó el NRC en un comunicado. El primer ministro libanés Nawaf Salam advirtió el viernes que "se avecina un desastre humanitario" debido al desplazamiento masivo.