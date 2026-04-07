Más de 180 personas murieron o desaparecieron en el Mediterráneo en 10 días

Desde el 28 de marzo, más de 180 personas murieron o están desaparecidas tras naufragios en el Mediterráneo, indicó este martes (07.04.2026) la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que contabiliza cerca de 1.000 decesos en lo que va de año en esta peligrosa ruta migratoria.

Se trata de "uno de los inicios de año más mortíferos" desde 2014, cuando se comenzó a recopilar estos datos.

Estas víctimas se registran en cinco naufragios distintos. En el incidente más reciente, ocurrido el domingo, más de 80 migrantes desaparecieron cuando su embarcación volcó en el Mediterráneo tras partir de Libia con unas 120 personas a bordo.

OIM pide redoblar esfuerzos contra el tráfico de personas

"Estas tragedias muestran una vez más que demasiadas personas siguen arriesgando sus vidas en rutas peligrosas", declaró la directora de la OIM, Amy Pope.

"Salvar vidas debe ser la prioridad, pero también necesitamos esfuerzos más sólidos y coordinados para frenar a traficantes y contrabandistas que explotan a personas vulnerables, y ampliar vías seguras y regulares, para que nadie se vea obligado a emprender estos viajes mortales", destacó.