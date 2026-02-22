Más de 1.500 presos políticos en Venezuela piden acogerse a amnistía

Más de 1.500 presos políticos de Venezuela solicitaron su libertad a través de la ley de amnistía general recién aprobada, dijo este sábado el jefe del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, quien aseguró que a lo largo del día van 80 excarcelaciones, al tiempo que reconoció que más de 11.000 opositores han pasado por las cárceles bajo la era chavista.

El mecanismo de amnistía -según la ley aprobada el jueves pasado- no es automático. Los afectados deben acudir al tribunal que lleva su causa y pedir la aplicación del beneficio, que abarca hechos puntuales en 27 años de chavismo. La fiscalía puede igualmente pedir la liberación.

"En total, 1.557 que se están atendiendo de inmediato, y en este momento ya se están dando cientos de liberaciones de personas privadas de libertad que se acogen a la ley de amnistía", indicó el diputado Jorge Rodríguez en una rueda de prensa.

Dijo después a la agencia AFP que solo el día sábado van 80 excarcelaciones en Caracas, sin precisar más detalles.

La ley se enmarca en lo que la presidenta encargada Delcy Rodríguez definió como el paso hacia "una Venezuela más democrática, más justa, más libre".

El instrumento, no obstante, recibió críticas desde organizaciones de derechos humanos que tacharon esta ley de insuficiente y excluyente.

"Indultos"

Por su parte, el presidente del Parlamento afirmó este sábado que "muchas" de las personas excluidas de la Ley de Amnistía "están siendo consideradas" para recibir "medidas de gracia" o indultos del Ejecutivo.

"Muchas otras personas están siendo consideradas, no en el ámbito que contempla la Ley de Amnistía, porque es muy específico su ámbito, sino en el ámbito de medidas de gracia o de indulto por parte del Ejecutivo nacional", dijo el parlamentario en declaraciones a la prensa tras una reunión de consulta pública del proyecto de ley que regula a la Cruz Roja Venezolana, en Caracas.

La amnistía cubre, en teoría, el período establecido entre 1999 y 2026, pero especifica 13 coyunturas políticas desde 2002, lo que excluye arrestos ocurridos en al menos 15 de los últimos 27 años, así como los casos relacionados con operaciones militares.

Consultado sobre las exclusiones, Rodríguez señaló que tras la promulgación de la ley "se abre un espacio" para que instancias como el Programa de convivencia y paz -instalado en enero- o la Comisión para la Revolución Judicial atiendan y recomienden medidas "para personas que no estén contempladas" en la amnistía.

Libertad plena

El diputado Rodríguez explicó además que 11.000 personas que estuvieron en prisión y luego recibieron libertad condicional pasarán a tener libertad plena, beneficiados por la ley.

"Están contempladas en la ley 11.000 personas que recibieron, por el sistema de justicia de Venezuela, medidas sustitutivas de la privación de libertad, es decir, estaban privadas de libertad, pero ahora están en un régimen de presentación o están en un régimen de casa por cárcel, y la ley contempla que se levanten esas medidas sustitutivas para que las personas puedan disfrutar de libertad plena", dijo.

El Ministerio Público había pedido a los tribunales otorgar el beneficio a 379 personas, según dijo el viernes el diputado Jorge Arreaza, que encabezó la redacción de la ley. No está claro si entran dentro de los 1.500.

Rodríguez dijo que las liberaciones tomarán pocos días y que es un proceso que "está ocurriendo de manera permanente" .

Vigilia

"Esperemos que sea verdad", dijo Génesis Rojas a las afueras de unos calabozos de la Policía Nacional en Caracas conocidos como Zona 7.

Los familiares acampan frente a los centros de reclusión desde hace más de mes y medio, cuando Rodríguez anunció un primer proceso de excarcelaciones con libertad condicional. Benefició a 448 presos, según la ONG Foro Penal, que estima que quedan aún unos 650 tras las rejas.

"¡Queremos irnos a nuestras casas, queremos irnos a nuestros hogares!", gritaba un grupo el sábado de madrugada frente a Zona 7. "¡¿Hasta cuándo tanto abuso de poder? Libérenlos, todos son inocentes!".

Una hilera de policías con escudos antimotín bloqueaba el paso.

"El perdón nos lo tienen que pedir ellos a nosotros que nos han secuestrado, que nos han robado, que han violado todos nuestros derechos humanos", expresó por su parte Yessy Orozco, que tiene a su padre preso en Zona 7.