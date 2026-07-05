Más de 1.000 bomberos combaten un incendio forestal en Portugal

Unos 1.100 bomberos siguen combatiendo este sábado (04.07.2026) un incendio forestal en Vouzela, en el norte de Portugal, que ha arrasado más de 10.000 hectáreas desde el jueves y deja al menos nueve heridos, según los servicios de emergencia.

En las labores también participa una unidad militar española, en respuesta a una solicitud presentada el día anterior por el gobierno portugués, que activó el Mecanismo Europeo de Protección Civil para obtener estos refuerzos, así como aviones adicionales de extinción de incendios.

"Esta madrugada llegaron los 120 efectivos de la Unidad Militar de Protección Civil de España", así como un avión español que participará en las labores de extinción, declaró el ministro portugués del Interior, Luís Neves, quien agregó que esta noche podrían llegar otros dos aviones procedentes de Italia.

Afectado por una intensa ola de calor, Portugal afronta sus primeros grandes incendios forestales de este verano y el país sigue marcado por los devastadores incendios que se cobraron más de cien vidas en 2017.

Debido a un tiempo "muy caluroso y seco", con temperaturas que podrían alcanzar localmente los 44 °C, el servicio meteorológico portugués declaró este sábado alerta roja en 13 de los 18 distritos del país.

La península ibérica está especialmente expuesta a los efectos del cambio climático, responsable de olas de calor más frecuentes y de sequías prolongadas. Este año, Portugal registró su verano más caluroso desde 1931.

rr afp/efe