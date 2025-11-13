María Corina Machado afirma que Venezuela está en "horas decisivas"

La líder opositora venezolana María Corina Machado afirmó este miércoles (12.11.2025) que se acerca a un cambio crucial para Venezuela y garantizó una "transición pacífica", mientras crece la tensión por la llegada del mayor portaaviones de Estados Unidos al Caribe.

"Les pido que nos acompañen en este momento histórico, en sus horas decisivas, porque lo que está ocurriendo en Venezuela no es solo un hecho nacional, es un punto de inflexión de toda América Latina", dijo de forma virtual en un foro de expresidentes iberoamericanos del Grupo IDEA en el Miami-Dade College (MDC).

La ganadora del Premio Nobel de la Paz de 2025 no se refirió en concreto al despliegue militar estadounidense en el Caribe, donde este martes llegó el portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande de Estados Unidos, y su grupo de ataque, de más de 4.000 marinos y decenas de aeronaves tácticas.

Régimen de Maduro "es capaz de hacer mucho daño"

"Hoy Venezuela está en el umbral de la libertad" y de "una transformación sin precedentes", expresó Machado, quien la semana pasada dijo que la estrategia del presidente estadounidense Donald Trump contra Nicolás Maduro era "absolutamente correcta".

El país caribeño "va a dejar de ser el foco del mal, del crimen y la desestabilización del hemisferio", sostuvo. "Un régimen que ha robado, saqueado, corrompido y oprimido como este (...) cuando se ve inevitablemente afuera es capaz de hacer mucho daño", agregó.

"Nuestros hijos van a regresar a casa, trayendo consigo conocimiento, inversiones, contactos. Haremos de Venezuela el milagro latinoamericano del siglo XXI", apuntó.

Sus declaraciones se producen después de que Maduro acusara a la "derecha maltrecha" de "amamantar las amenazas de la bestia imperialista del norte", mientras los ataques de Estados Unidos a cerca de 20 presuntas "narcolanchas" en el Caribe y el Pacífico acumulan unos 76 muertos desde el 1 de septiembre.