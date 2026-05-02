Mando iraní ve "probable" la reanudación de hostilidades con EE.UU.
El conflicto en Medio Oriente continúa escalando con nuevos hechos en distintos frentes.
En el Líbano, Israel ha intensificado sus ataques aéreos y de artillería en varias zonas del sur del país, pese a un alto el fuego vigente desde el 17 de abril.
Los bombardeos se han concentrado en distritos como Nabatieh, Tiro, Sidón y Bint Jbeil, y han dejado víctimas mortales, además de nuevas órdenes de evacuación para varias localidades.
En paralelo, un alto mando militar iraní advirtió que es “probable” una reanudación del conflicto con Estados Unidos, señalando que las fuerzas armadas de Irán están preparadas ante cualquier posible acción. Estas declaraciones surgen tras el estancamiento en intentos diplomáticos recientes.
"Es probable que se reanude el conflicto con Estados Unidos, y los hechos demuestran que Estados Unidos no respeta ninguna promesa ni acuerdo", dijo al respecto Mohamad Jafar Asadi, inspector adjunto del mando militar central Jatam al Anbiya, citado por la agencia iraní Fars.
"Las fuerzas armadas están perfectamente preparadas ante cualquier posible oportunismo o acción imprudente por parte de los norteamericanos", enfatizó este mando militar.
También en Irán, las autoridades ejecutaron a dos hombres acusados de espionaje a favor de Israel, en medio de un endurecimiento de las medidas judiciales en el país.
Por otra parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó la retirada de unos 5.000 soldados estadounidenses desplegados en Alemania, una medida que, según el Pentágono, se completaría en los próximos meses como parte de una revisión estratégica militar.