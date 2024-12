Malasia anuncia reanudación de la búsqueda del MH370

El Gobierno de Malasia anunció este viernes (20.12.2024) que reanudará la búsqueda del vuelo MH370 de la aerolínea Malaysia Airlines que desapareció con 239 personas en el Océano Índico en marzo de 2014. El ministro de Transporte malasio, Anthony Loke, indicó que se está negociando un acuerdo para que la empresa Ocean Infinity asuma la búsqueda de los restos del avión en un área de 15.000 kilómetros al oeste de Australia.

El funcionario indicó que el 13 de diciembre, los ministros del gobierno malasio "acordaron en principio aceptar la propuesta de Ocean Infinity", una empresa con sede en Estados Unidos y Reino Unido, para proceder a la búsqueda "en una nueva zona en el sur del Océano Índico".

El ministro agregó que la posible localización del avión entregada por Ocean Infinity es "creíble” y se espera firmar un acuerdo a principios de 2025 tras precisar las condiciones.

"Esta nueva búsqueda se realizará bajo el principio de 'sin localización no hay pago'. Bajo este principio, el Gobierno malasio no tendrá que pagar a Ocean Infinity ningún honorario si no se encuentran los restos del avión", precisó Loke.