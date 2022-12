Madres pierden la custodia de sus hijos tras denunciar abuso sexual en Latinoamérica

16 de diciembre de 2022, 0:01 AM

Le pedimos a la defensora de Familia involucrada en ese caso comentarios al respecto, a lo cual el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar contestó a DW que sobre estos casos se guarda reserva para no revictimizar a los menores de edad, y que respetan la institucionalidad. Y confían en que las decisiones de los jueces siempre derivan de un proceso exhaustivo y responden de manera objetiva a la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Esta teoría la utilizan diversos sistemas judiciales en Latinoamérica, a pesar de que no está reconocida por la comunidad científica internacional, ni por la Asociación Americana de Psiquiatría, y ha sido rechazada incluso por el Comité de Expertas del MESECVI-OEA (Mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará) y por la Relatora Especial Violencia contra las mujeres y las niñas de la ONU. (Puede descargar el documento de OEA y ONU DD. HH. en PDF más abajo en este artículo).

Pérdida de la custodia

Los niños "no inventan" abusos sexuales

"A mi me dijeron que 'cómo podía desconfiar de un hombre bien vestido y amable que asegura amar a sus hijos'”, dice una de ellas en Bogotá, y otra cuenta que una Comisaria de Familia le dijo que agradeciera que el señor la ayudaba económicamente.

La psiquiatra colombiana Isabel Cuadros, directora de la Asociación Afecto señaló a DW que, "las mujeres sufren violencia institucional cuando no se les cree” y enfatiza que cuando los niños y las niñas hablan de abuso sexual es porque eso, efectivamente, les ocurrió. Especialmente los más pequeños, ya que "no tienen capacidad de inventar una historia que tiene elementos perceptuales y de trauma psicológico”, remarca Cuadros.

Violencia de género

Una madre argentina entrevistada por DW manifestó temer por su vida y la de su hija, pues se enfrenta a una expareja que ha ejercido violencia sexual y psicológica en contra de ambas. Tras denunciar a su ex ante la Justicia, en vez de que lo alejaran de ellas, le otorgaron visitas más amplias y pernoctaciones con la hija, a pesar de que esta evidenciaba comportamientos compatibles con abuso: se orinaba en la cama, sufría de pánico nocturno, e incluso, tras los encuentros con él, empezó a mostrar un retroceso en el habla, cuenta la madre.

Además, señala esta mujer de 40 años desde el noreste argentino, dice que tuvo que soportar que a su hija de seis años la hostigaran, la presionaran para que dijera la "verdad” y no mintiera más sobre el abuso sexual del padre. "Le decían que tenía que perdonarlo, 'se puede volver bueno', le insitían a mi hija, durante una audiencia que tuve que grabar a escondidas para evidenciar la violencia institucional y de género que sufríamos", puntualiza. Y añade que las autoridades "mintieron en el acta de la audiencia".

Presunta corrupción y cohecho

"A mi me quitaron a mi hija bajo falsas denuncias, interpuestas por el padre de la niña, quien la raptó a la salida del colegio. La jueza encargada del caso no me escuchó nunca y arbitrariamente le dio a él la custodia”, dice a DW un madre afectada desde Barranquilla, Colombia.