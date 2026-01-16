Machado dice que “Venezuela será libre” con respaldo de Estados Unidos y Trump

Venezuela está empezando “una verdadera transición hacia la democracia”, manifestó este viernes (16.01.2026) en Washington la líder opositora María Corina Machado, un día después de reunirse con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca.

La premio nobel de la paz aseguró, además, que la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, sigue los dictámenes de Estados Unidos y no controla la situación en el país caribeño.

“Está cumpliendo órdenes, ella no está en un acuerdo ni cómoda, porque al final si algo demostró el 3 de enero es que tenía que haber una amenaza real”, señaló en alusión al ataque con el que Estados Unidos arrestó a Nicolás Maduro, ahora encarcelado en Nueva York.

“Venezuela será libre” con ayuda de Estados Unidos y Trump

En rueda de prensa, Machado explicó que su país está “definitivamente en los primeros pasos de una verdadera transición hacia la democracia”, aunque “es un proceso complejo”.

“Quiero garantizar al pueblo venezolano que Venezuela será libre y que eso será logrado con el apoyo de Estados Unidos y el presidente Donald Trump”, sostuvo.

La líder opositora, que vivía en la clandestinidad en Venezuela y salió del país en diciembre con apoyo estadounidense para recoger el Premio Nobel de la Paz en Noruega, entregó el jueves la medalla del galardón a Trump con una dedicatoria especial. Este viernes, el presidente estadounidense dijo que seguirá conversando con ella. “Es una mujer muy educada”, declaró a periodistas.