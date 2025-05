Maba 1, un cráneo de 300.000 años que no coincide con ninguna especie humana

La historia de la evolución humana es mucho más compleja y confusa de lo que nos explican, simplificadamente, en la escuela. No es tan fácil ubicar y ordenar a nuestros ancestros.

Por eso, pese a toda la investigación multi y transdisciplinar disponible, aún nos quedan "cabos sueltos".

Entre esos misterios prehistóricos se cuenta un individuo que habría vivido en China hace unos 300.000 años y que sigue sin encajar en ninguna clasificación de especie conocida.

Se le ha dado el nombre de Maba 1, IVPP PA 84 o simplemente PA 84, pues se trata de un fósil conservado por el Instituto de Paleontología de Vertebrados y Paleoantropología (IVPP), de la Academia China de Ciencias.

Fue descubierto en 1958 por agricultores que recolectaban guano de murciélago de una cueva cerca de la aldea de Maba, al sur de Shaoguan, en la provincia de Guangdong, para usarlo como fertilizante.

La cueva se encuentra en una de las dos colinas abruptas conocidas como las Rocas del León (shizishan), que hoy forman parte de un parque con un museo que conmemora el hallazgo, cuenta en su web el paleoantropólogo John Hawks, de la Universidad de Wisconsin.

Sus restos, compuestos por parte de un cráneo y algunos huesos faciales, son difíciles de estudiar debido a su estado incompleto, aunque los exámenes iniciales sugirieron que podrían haber pertenecido a un pariente de los neandertales, por lo que se le ha llamado también el "neandertal chino", explica IFL Science.

En efecto, la sección del rostro de Maba 1 tiene apariencia neandertal. Pero el neurocráneo muestra afinidades con numerosos grupos de homínidos. Y eso hace que la clasificación del cráneo Maba 1, un fósil crucial del Pleistoceno Medio tardío asiático, siga siendo controversial.

Dado que la superficie externa ofrece información limitada, investigadores de China y Francia estudiaron ahora en detalle sus estructuras internas, en gran parte inexploradas, mediante datos de microtomografía computarizada (TC), explican en un reciente artículo en el American Journal of Biological Anthropology.

Reconstruyen, miden y describen sus senos paranasales, la caja craneana, los vasos diploicos (que se encuentran dentro de la capa esponjosa de hueso dentro del cráneo), el endomolde (o volumen del cráneo) y su grosor óseo. Los comparan, considerando la preservación del Maba 1 y la disponibilidad de especímenes comparables.

New paper with Jiaming Hui and Xiujie Wu starring the great Maba fossil ! Reappraisal of the Morphological Affinities of the Maba 1 Cranium: New Evidence From Internal Cranial Anatomy - Hui - 2025 - AJBA https://t.co/ovMVnu9cuj

El resultado: no se trata de un "neandertal chino", como se llegó a pensar. Y el antiguo cráneo de Maba 1 sigue sin poder clasificarse definitivamente "en ningún grupo" de homínidos arcaicos conocidos.

La reevaluación de las afinidades morfológicas del cráneo Maba 1 aporta nueva evidencia de la anatomía craneal interna. Pero estas estructuras confirman, secillamente, una combinación de características morfológicas presentes en diversas especies.

En algunos puntos, se asemejaba más al Homo erectus que al Homo neanderthalensis y Homo sapiens. Pero, en general, Maba 1 comparte mayores similitudes con otros especímenes controvertidos, identificados como LH18, Djebel Irhoud y Broken Hill 1. En otros, difiere de la mayoría de los H. erectus, y comparte similitudes con los H. neanderthalensis.

Los autores señalan, por ejemplo, que la morfología general del cráneo se acerca más a la del H. erectus que a la de especies encefalizadas posteriores, H. neanderthalensis y H. sapiens, aunque el lóbulo frontal es demasiado corto para ser considerado H. erectus.

Estos hallazgos evidencian aún más la alta variabilidad morfológica entre los homininos asiáticos a finales del Pleistoceno Medio.

"Maba 1 fue considerado un 'neandertal chino' por su parecido en el área facial. Sin embargo, este estudio no encontró características exclusivas del H. neanderthalensis en las estructuras internas de Maba 1", escriben.

Maba 1 cranium

· Combination of morphological features found in various species

· High morphological variability among Asian hominins in late Middle Pleistocene

· Can't be definitely classified in any known hominin taxon https://t.co/dKyUoUUonc 📷University of the Witwatersrand pic.twitter.com/gXmQpuSuRq