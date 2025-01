Los artistas que actuarán en el acto de investidura de Donald Trump

Tras algunas especulaciones, ya se conocen los artistas que actuarán en la toma de posesión del Donald Trump el próximo 20 de enero.

El grupo estadounidense de música disco Village People, conocido a finales de los años 70 con la popular canción 'Y.M.C.A.', la cual se convirtió además en un elemento más de los mítines de Trump, anunciaron el lunes que aceptaron una invitación del presidente electo para actuar en los actos relacionados con su toma de posesión de la próxima semana.

A través de un comunicado en Facebook, el grupo dijo que "participarán en las actividades inaugurales, incluyendo al menos un evento con el presidente electo".

"Sabemos que a algunos no les gustará oír esto, pero creemos que la música debe interpretarse sin tener en cuenta la política", dice el comunicado. "Nuestra canción Y.M.C.A. es un himno global que esperamos ayude a unir al país después de una campaña tumultuosa y dividida en la que perdió nuestro candidato preferido".

Mientras, la estrella de musica country Carrie Underwood, que inició su carrera en el programa "American Idol", interpretará "America the Beautiful", según una copia del programa inaugural proporcionada a la agencia Associated Press.

"Amo a nuestro país y me siento honrada de que se me haya pedido cantar en el acto de inauguración y ser una pequeña parte de este acontecimiento histórico", dijo Underwood en declaraciones recogidas por The Hollywood Reporter. "Me siento agradecida por responder a la llamada en un momento en el que todos debemos unirnos con espíritu de unidad y mirando al futuro".

De acuerdo con este medio, la decisión ha desconcertado a muchos fans de Underwood debido a que la cantante no suele pronunciarse políticamente. "Trato de mantenerme lejos de la política si es posible, al menos en público, porque nadie gana", dijo la ganadora del Grammy al periódico inglés The Guardian en 2019. "Es una locura. Todo el mundo intenta resumirlo todo y ponerle un lazo, como si fuera blanco o negro. Y no es así".

Ópera en la toma de posesión de Trump

El cantante de country Lee Greenwood también actuará en la investidura del presidente electo, concretamente cuando Trump salga a prestar juramento.

Por su parte, el cantante de ópera Christopher Macchio es el elegido por Trump para interpretar el Himno Nacional al final del programa. Macchio dijo en su cuenta de X que había "aceptado la amable invitación del presidente Donald J. Trump para interpretar nuestro himno nacional. "Al abrir y cerrar esta magnífica ceremonia con música que celebra a nuestra nación, espero contribuir a restaurar el espíritu de unidad, fortaleza y amor por la patria, que ayudará a hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande", añadió, en alusión al eslogan de "Make America Great Again" empleado por el republicano.