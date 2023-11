Líder supremo de Irán afirma que “la derrota” de Israel "es un hecho"

Jameneí dijo que el objetivo del Estado judío era "aniquilar Hamás”, pero no lo han logrado en los más de 40 días de guerra.

"La derrota del régimen sionista en Gaza es un hecho. Invadir hospitales y casas no implica una victoria porque la victoria significa la derrota del otro bando, lo que no logró hacer [Israel] hasta ahora y no logrará en el futuro", afirmó.