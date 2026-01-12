León XIV recibe en el Vaticano a María Corina Machado

El papa León XIV recibió este lunes (12.01.2026) en audiencia privada a la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, de acuerdo con un breve comunicado emitido por el Vaticano, donde no se entrega ningún detalle del encuentro. El nombre de la política venezolana figuraba simplemente en la lista de personas recibidas por el papa durante la mañana.

La reunión, sin embargo, no figuraba en la lista previa de encuentros planificados del pontífice que entrega el Vaticano a la prensa. Machado recorre Europa y Estados Unidos tras viajar a Noruega en diciembre para recibir el premio Nobel. Para ello, debió salir de Venezuela en una compleja operación militar que contó con el respaldo de Estados Unidos.

León XIV ha llamado a conservar la independencia de Venezuela tras el ataque que fuerzas militares estadounidenses lanzaron contra Caracas para capturar al presidente Nicolás Maduro, quien ahora está siendo juzgado en Nueva York. En un mensaje el viernes al cuerpo diplomático, el papa estadounidense pidió "respetar la voluntad del pueblo venezolano y salvaguardar los derechos humanos y civiles de todos".

Interés vaticano por Venezuela

La oposición venezolana divulgó poco después fotografías del encuentro en las que se puede ver a Machado con un vestido negro y portando un rosario. A su lado está el papa. La opositora es vista por sectores venezolanos como portadora de esperanza para propiciar un cambio de régimen en el país, aunque la decisión de Donald Trump de respaldar a la chavista Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela supuso un balde de agua fría para esas aspiraciones.

El Vaticano ha seguido con atención la situación en Venezuela y el diario The Washington Post publicó el pasado 9 de enero que el Estado pontificio habría tratado de negociar una oferta de asilo en Rusia para Maduro. El diario informó de una conversación entre el cardenal secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, y el embajador estadounidense, Brian Burch, acerca de una supuesta propuesta rusa al respecto.