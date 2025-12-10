Ladrones del Louvre tuvieron menos de un minuto para escapar, revela investigación

Los ladrones que robaron las joyas de la corona del Museo del Louvre, en octubre, evadieron a la policía con tan solo 30 segundos de margen debido a fallos de seguridad evitables en el museo parisino, según reveló una investigación contundente el miércoles.

La investigación, ordenada por el Ministerio de Cultura tras el vergonzoso robo a plena luz del día, reveló que solo una de las dos cámaras de seguridad funcionaba cerca del lugar donde irrumpieron los intrusos la mañana del domingo 19 de octubre.

Los agentes de la sala de control de seguridad no disponían de suficientes pantallas para seguir las imágenes en tiempo real, mientras que la falta de coordinación provocó que la policía fuera enviada inicialmente al lugar equivocado una vez que se dio la alarma, según el informe presentado en la Comisión de Cultura del Senado francés.

"Esto pone de manifiesto un fracaso general del museo, así como de su autoridad supervisora, a la hora de abordar los problemas de seguridad", declaró el director de la comisión, Laurent Lafon, al comienzo de una audiencia.

Ladrones aventajaron a policías

Una de las revelaciones más alarmantes fue que los ladrones se marcharon solo 30 segundos antes de que la policía y los guardias de seguridad privados llegaran al lugar. "En 30 segundos más o menos, los guardias de Securitas (seguridad privada) o los policías en un coche podrían haber evitado la fuga de los ladrones", declaró a los senadores el jefe de la investigación, Noel Corbin.

Añadió que medidas como un moderno sistema de circuito cerrado de televisión, un cristal más resistente en la puerta, cortado con amoladoras angulares, o una mejor coordinación interna podrían haber evitado la pérdida de las joyas, con un valor estimado de 102 millones de dólares, que aún no se han encontrado.

Varios estudios revisados ​​por la dirección del Louvre durante la última década, incluyendo una auditoría realizada en 2019 por expertos de la joyería Van Cleef & Arpels, pusieron de manifiesto importantes vulnerabilidades de seguridad.

Sus conclusiones destacaron que el balcón junto al río, objetivo de los ladrones, era un punto débil al que se podía acceder fácilmente con una escalera extensible, exactamente lo que ocurrió en el atraco.

La policía cree haber arrestado a los cuatro intrusos, quienes escaparon en potentes motocicletas, tras haber perpetrado el robo en la Galería Apolo en unos 10 minutos en total, según la investigación.

El personal del Louvre se declara en huelga el lunes para exigir a la dirección que tome medidas contra lo que consideran falta de personal y hacinamiento en el museo, que recibió a 8,7 millones de personas el año pasado. El fin de semana, el museo reveló que una fuga de agua había dañado entre 300 y 400 revistas, libros y documentos en el departamento egipcio a finales de noviembre.