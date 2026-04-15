La violencia antisemita alcanzó niveles históricos fuera de Israel en 2025

El número de personas asesinadas como resultado de violencia antisemita en países occidentales alcanzó un máximo histórico en 2025, según cifras recopiladas por la Universidad de Tel Aviv.

El nuevo informe, publicado antes del Día del Recuerdo del Holocausto en Israel el 14 de abril, muestra que 20 judíos fueron asesinados en cuatro ataques mortales distintos el año pasado, la cifra más alta en más de 30 años.

Los incidentes que implican otros tipos de daño físico, actos de vandalismo contra instituciones judías y odio en línea aumentaron en todos los países occidentales analizados en comparación con 2022, el año previo a los ataques de Hamás del 7 de octubre y la guerra de Israel en Gaza, Líbano y su posterior guerra junto a Estados Unidos contra Irán.

El ataque en Bondi Beach, Australia

La Universidad de Tel Aviv publica su informe sobre violencia antisemita desde 2001, basándose en datos proporcionados por agencias de seguridad, comunidades judías de todo el mundo, organizaciones no gubernamentales y otros grupos.

El informe de 2026 también incluye un estudio sobre el antisemitismo en el sector de la salud y un análisis de metadatos de los perpetradores documentados.

El ataque antisemita más significativo de 2025 fue el tiroteo en un evento comunitario judío de Janucá en Bondi Beach, cerca de Sídney, el 14 de diciembre, donde murieron 15 personas y decenas más resultaron heridas.

El número total de incidentes antisemitas en Australia aumentó ligeramente el año pasado, de 1.727 en 2024 a 1.750. Ambos años marcaron un fuerte incremento respecto a datos similares de 2022, cuando se registraron 472 casos.

Una tendencia similar se documentó en Canadá, Reino Unido y Bélgica.

Antisemitismo en EE. UU., "preocupante"

En Estados Unidos, hogar de unos 6 millones de judíos —la mayor comunidad judía del mundo fuera de Israel—, el informe destacó la "normalización de la retórica antisemita en el discurso político estadounidense" como el fenómeno más preocupante del año. Señaló específicamente al presidente estadounidense Donald Trump y sus vínculos con "antisemitas profundamente arraigados y detestables dentro de su entorno".

"Vincular el destino de Israel de manera exclusiva y entusiasta a la figura de [Trump], y más aún jactarse de la influencia que políticos o filántropos israelíes puedan tener sobre él, es una irresponsabilidad de alcance existencial", señala el informe, en alusión a los comentarios públicos del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sobre lo que describió como una "conexión especial" con Trump.

Según el informe, el líder estadounidense representa "un peligro para el futuro de [Estados Unidos] y de la democracia liberal en general", debido a lo que describe como su "retórica política incendiaria y degradante", así como a su falta de reconocimiento "del mal que representa la Rusia fascista" y su "desprecio por el Estado de derecho".

El informe también menciona la disminución del apoyo a Israel entre la población estadounidense, tanto en sectores republicanos como demócratas, como un motivo de preocupación para los judíos locales.

Recortes a la educación en Alemania, una amenaza

Si bien el informe señala que el número de incidentes registrados en Alemania disminuyó —5.729 el año pasado frente a 6.560 en 2024—, la cantidad de casos de violencia física se mantuvo similar. En 2025 se registraron 144 casos de este tipo, mientras que en 2024 hubo 148 ataques. Los datos provienen de la Oficina Federal de Policía Criminal de Alemania (BKA).

La policía alemana informó recientemente al Parlamento que muchos de los delitos antisemitas están directamente relacionados con la escalada que siguió al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 y la posterior guerra de Israel en Gaza, informó el diario berlinés Tagesspiegel.

Si bien muchos de los delitos reportados implicaron ataques contra sinagogas y otras instituciones judías, el tema de la criminalización de ciertos términos y símbolos relacionados con el movimiento propalestino ha generado debates en Alemania.

Un ejemplo es la consigna "Desde el río hasta el mar, Palestina será libre". Desde 2023, tras los ataques de Hamás, Alemania clasificó legalmente el uso de esa frase como delito, lo que ha suscitado críticas de activistas y organizaciones de derechos humanos en todo el mundo.

Otros motivos de la violencia antisemita incluyen el islamismo y el extremismo de derecha.

Si bien la lucha contra el antisemitismo ha sido mencionada con frecuencia como uno de los objetivos del gobierno alemán, la actual coalición —liderada por el canciller Friedrich Merz, de la centroderechista Unión Cristianodemócrata (CDU)— Cristiana de centroderecha- ha realizado una serie de recortes presupuestarios en programas educativos, que también afectan a muchas organizaciones no gubernamentales dedicadas a la prevención del antisemitismo.

La oficina israelí contra el antisemitismo "vacía" el término de significado

Uno de los aspectos mencionados en el informe es el manejo del tema por parte del gobierno israelí de extrema derecha, así como de los medios locales.

Según los autores, los políticos y los medios en Israel han "expandido continuamente" el significado del término antisemitismo, "a veces de forma absurda o apresurada", "vaciándolo de contenido analítico".

"La etiqueta de antisemitismo es dura y solo debe aplicarse tras una cuidadosa consideración y sobre la base de criterios sólidos", señala el informe, que critica en particular al Ministerio israelí de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, encabezado por el político de derecha Amichai Chikli.

El ministerio de Chikli "no ha contribuido de manera significativa" a la lucha contra el antisemitismo y en algunos casos resulta "vergonzoso", afirma el informe. Recomienda incluso cerrar el ministerio tras las elecciones legislativas previstas en Israel para octubre, una medida que considera "imperativa".

El ministerio ha sido criticado en reiteradas ocasiones por comunidades judías en Europa debido a los vínculos de Chikli con políticos de extrema derecha europeos. El ejemplo más destacado se produjo en marzo de 2025, cuando varios participantes de alto perfil cancelaron su asistencia a una conferencia contra el antisemitismo organizada por el ministerio debido a la presencia de políticos de extrema derecha de Hungría, España, Suecia y otros países.

Entre quienes cancelaron su participación se encuentran el reconocido filósofo judío Bernard-Henri Lévy, el comisionado del gobierno alemán para la lucha contra el antisemitismo, Felix Klein, y Volker Beck, jefe del principal grupo de presión proisraelí en Alemania.

Varias instituciones judías importantes también optaron por no asistir a la conferencia, en particular el Congreso Judío Mundial y el Comité Judío Estadounidense.