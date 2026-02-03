La NASA suspende misión lunar por fuga de hidrógeno en cohete gigante

El tan esperado viaje a la Luna con astronautas de la NASA se ha pospuesto al menos hasta marzo debido a fugas de combustible de hidrógeno que arruinaron el ensayo general de su nuevo cohete gigante.

Es el mismo problema que retrasó el debut del cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial hace tres años. Ese primer vuelo de prueba se suspendió durante meses debido a fugas de hidrógeno.

La NASA anunció la noticia el martes, poco después de que finalizara la crucial prueba de abastecimiento de combustible en el Centro Espacial Kennedy. Hasta las exasperantes fugas de hidrógeno, la agencia espacial tenía previsto realizar este fin de semana el primer viaje de la humanidad a la Luna en más de medio siglo.

"Como siempre, la seguridad sigue siendo nuestra principal prioridad", declaró el nuevo administrador de la NASA, Jared Isaacman, a través de X. "Solo lanzaremos cuando creamos que estamos preparados para emprender esta histórica misión".

Las autoridades afirmaron que el retraso de un mes permitirá al equipo de lanzamiento realizar otra prueba de abastecimiento de combustible antes de que los cuatro astronautas —tres estadounidenses y un canadiense— realicen un vuelo alrededor de la Luna. Las fugas surgieron al principio de la operación de carga del lunes y de nuevo horas después, deteniendo finalmente la cuenta regresiva a los cinco minutos. Los controladores de lanzamiento querían llegar hasta medio minuto.

La NASA interrumpió el flujo de hidrógeno varias veces para intentar calentar la zona entre el cohete y las líneas de combustible y, con suerte, reajustar los sellos sueltos. Pero esto no funcionó, ni tampoco la alteración del flujo de hidrógeno; ajustes que permitieron que el primer cohete SLS finalmente despegara sin tripulación en 2022.

La meta: nuevos confines de la Luna

Con su lanzamiento pospuesto hasta al menos el 6 de marzo, el comandante Reid Wiseman y su tripulación recibieron luz verde para salir de la cuarentena en Houston. Volverán a entrar dos semanas antes del próximo intento de lanzamiento. La NASA solo dispone de unos pocos días al mes para enviarlos alrededor de la Luna; será la primera vez que los astronautas vuelen allí desde 1972. No alunizarán ni entrarán en órbita lunar durante la misión de casi 10 días, sino que revisarán el soporte vital y otros sistemas vitales de la cápsula antes del alunizaje de otros astronautas dentro de unos años.

La NASA envió a 24 astronautas a la Luna durante las misiones Apolo de las décadas de 1960 y 1970. El nuevo programa Artemisa aspira a un nuevo territorio —la región polar sur de la Luna— y busca mantener a las tripulaciones en la superficie lunar durante períodos mucho más largos.