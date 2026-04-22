¿La guerra en Irán reestructurará el comercio más que el COVID?

El cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán ha suscitado comparaciones con las interrupciones del suministro provocadas por la pandemia de COVID-19 y el nuevo régimen arancelario del presidente de EE. UU., Donald Trump.

Mientras la pandemia puso de manifiesto la gran dependencia mundial de China para la fabricación de todo tipo de productos y los aranceles de Trump aceleraron los esfuerzos por reducir esa dependencia, la guerra en Irán ha puesto de relieve otra debilidad: la rapidez con la que una interrupción del suministro de materias primas críticas, como el petróleo, el gas y los fertilizantes, puede propagarse por el comercio mundial.

La Agencia Internacional de Energía describió la pérdida de aproximadamente el 10 % del suministro mundial de petróleo y una quinta parte del gas natural licuado global el mes pasado como la mayor en la historia del mercado energético mundial.

La dependencia de un centro de fabricación o un corredor de transporte

Aunque las crisis pueden diferir en su naturaleza, su impacto en las empresas se percibe de forma similar, según Sebastian Janssen, socio de Oliver Wyman, una consultora de gestión global con sede en Nueva York.

"El COVID puso de manifiesto la excesiva dependencia de un centro de fabricación, mientras que Ormuz puso de manifiesto la excesiva dependencia de un corredor de transporte y de los insumos energéticos", explicó el analista de cadenas de suministro a DW.

Durante la pandemia, las fábricas cerraron, los barcos se amontonaron en los principales puertos y los sistemas "justo a tiempo" —que mantienen bajos los inventarios y dependen de que las piezas lleguen exactamente cuando se necesitan— se vinieron abajo. Sin embargo, los precios de la energía se mantuvieron relativamente estables. Esta vez, el comercio no energético, hasta ahora, ha resistido mejor.

La experta en cadenas de suministro Lisa Anderson, presidenta de LMA Consulting Group, cree que las crisis consecutivas han alterado la forma en que muchas empresas evalúan ahora el riesgo.

"El COVID llevó a las empresas a darse cuenta que no pueden limitarse a contar con que el suministro llegue cuando lo necesitan", declaró Anderson a DW. "La guerra en Irán demuestra que no se trató de un hecho aislado".

Las perturbaciones en Ormuz están lejos de alcanzar su punto álgido

Sin embargo, el aumento de los precios del petróleo, el gas y los fertilizantes ya ha obligado a los Gobiernos a revisar sus previsiones de inflación, ya que sigue existiendo el riesgo de que se produzcan perturbaciones más generalizadas en el comercio de mercancías.

Durante el último mes, las compañías navieras se han visto forzadas de nuevo a realizar un cambio brusco de ruta. Los petroleros y los buques de transporte de gas que antes pasaban por Ormuz ahora dan un largo rodeo por el cabo de Buena Esperanza, en Sudáfrica. Esto añade miles de millas náuticas y hasta dos semanas a muchos viajes.

Las primas de los seguros contra riesgos de guerra para los buques en Medio Oriente se han disparado, lo que supone varios millones de dólares adicionales por cada tránsito. Estos costes ya se están traduciendo en precios más altos para la energía, los productos químicos y los productos manufacturados.

El impacto total aún está por verse

Sin embargo, el coste adicional es solo una parte del problema. Hacer que las cadenas de suministro sean más resilientes está resultando especialmente difícil porque el impacto total de la interrupción aún no se ha dejado sentir plenamente, señaló Janssen.

El impacto de esta escasez "sigue propagándose a través de las cadenas de suministro de múltiples niveles de las empresas... Pasarán meses hasta que el efecto total salga a la luz y las cadenas de suministro se estabilicen una vez que el estrecho se reabra por completo", señaló.

El riesgo geopolítico es ahora considerado un factor estratégico

Un estudio realizado a 6.000 empresas en 13 países, publicado el 8 de abril por Allianz Trade, señaló un aumento de los planes para acelerar el llamado "reshoring" o "nearshoring", la práctica de trasladar la producción y los proveedores más cerca del país de origen o a países vecinos más estables.

Más allá de la interrupción inmediata del tráfico en el estrecho de Ormuz, algunos cambios en los patrones del comercio mundial podrían ser ya permanentes. El estudio de Allianz Trade reveló que el riesgo geopolítico, incluidas las guerras y los aranceles, se ha convertido en la principal preocupación para dos tercios de las empresas, lo que supone un fuerte aumento desde 2025.

Así que la fabricación "justo a tiempo" está dando paso cada vez más a un enfoque "por si acaso". Las fábricas están aumentando de sus reservas de seguridad, y el almacenamiento alcanzó su nivel más alto en tres años, según el Índice de Volatilidad de la Cadena de Suministro Global de marzo de 2026.

Otra prueba de estrés del comercio internacional

John Sfakianakis, director de investigación económica del Centro de Investigación del Golfo de Arabia Saudita, advirtió en un artículo reciente que la vulnerabilidad hoy en día tiene menos que ver con la dependencia y más con la "resiliencia en sistemas interconectados" como la energía, las finanzas, la logística y la cohesión política.

Para Sfakianakis, la guerra en Irán "no es tanto un conflicto regional como una prueba de resistencia sobre cómo funciona el sistema internacional bajo presión".