Kremlin: Putin recibirá este martes a enviado de EE. UU.

"El encuentro con Witkoff está previsto mañana" martes, indicó el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su sesión informativa diaria a los medios. Peskov precisó que el encuentro se producirá por la tarde.

El domingo, Witkoff, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, y el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, recibieron en Florida a una delegación ucraniana. Ambas partes calificaron de "productivas" las conversaciones. El presidente estadounidense dijo luego que ve "buenas posibilidades" de un acuerdo entre Rusia y Ucrania.

Washington ha promovido un plan para poner fin al conflicto de casi cuatro años, y busca ahora concretarlo con la aprobación de Moscú y Kiev. Witkoff ya se reunió con Putin en Moscú en agosto.

A la espera del encuentro entre Putin y Witkoff, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se entrevista este lunes en París con su par francés Emmanuel Macron, para hablar de "las condiciones de una paz justa y duradera", según adelantó el Elíseo.