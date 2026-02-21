Justicia venezolana ordena primeras 379 liberaciones tras promulgación de amnistía

La justicia de Venezuela otorgó la noche del viernes la libertad a 379 presos políticos, un día después de la aprobación de una histórica ley de amnistía, anunció Jorge Arreaza, el parlamentario que verifica ese proceso impulsado por el gobierno interino del país tras el derrocamiento de Nicolás Maduro.

Horas antes, la presidenta encargada Delcy Rodríguez había defendido en un discurso en la televisora estatal que el instrumento marca un paso en la construcción de "una Venezuela más democrática, más justa, más libre".

Las 379 personas amnistiadas "deben ser excarceladas (...) entre la noche de hoy y la mañana de mañana (sábado)", anunció en una entrevista televisiva el diputado Jorge Arreaza, que encabeza la comisión legislativa que redactó la ley y sigue su aplicación.

Aunque el gobierno de Rodríguez otorgó libertad condicional a 448 opositores tras la captura de Maduro en una incursión estadounidense a inicios de enero, quedaban casi 650 presos políticos encarcelados antes de esta nueva tanda, según la oenegé Foro Penal.

Expertos dudan del alcance de esta ley, iniciativa de Rodríguez y aprobada la noche del jueves en el Parlamento por consenso. Cientos de detenidos como militares implicados en actividades "terroristas" pueden quedar fuera.

La ley "debe interpretarse como una señal de madurez y fortaleza política, al representar un paso trascendental para lograr la estabilidad de la nación", dijo el ministro de Defensa y general en jefe de la Fuerza Armada, Vladimir Padrino, en un comunicado.

La Fuerza Armada es el sostén de la llamada Revolución Bolivariana. Jura "lealtad y subordinación" a Rodríguez, quien era vicepresidenta de Maduro y asumió funciones de manera temporal tras su derrocamiento. "Ha sido un acto de grandeza", calificó la mandataria interina tras promulgar la ley. "Hay que saber pedir perdón y hay que saber también recibir perdón", apuntó.