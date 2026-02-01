Jueza de EE.UU. rechaza solicitud de Minesota contra redadas

Una jueza de Estados Unidos rechazó el sábado (31.01.2026) la solicitud del estado de Minesota para obligar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a suspender sus redadas, que causaron la muerte de dos manifestantes a manos de agentes y generan masivas protestas.

En el último mes, miles de agentes federales, muchos de ellos enmascarados, realizaron múltiples redadas en Minesota en el marco de una campaña antinmigración impulsada por el presidente Donald Trump.

Sus métodos y las muertes de dos manifestantes a manos de agentes federales en Mineápolis provocan protestas masivas, con miles de personas desafiando el frío polar para reclamar el fin de estos operativos.

Minesota argumentó que la operación ordenada por el gobierno violaba sus derechos estatales, pero la jueza federal Katherine Menendez escribió en su fallo: "En definitiva, el tribunal considera que el balance de perjuicios no favorece de forma decisiva la concesión de una medida cautelar".

La sentencia se produce tras la protesta masiva de decenas de miles de habitantes de Minesota el viernes contra la operación Metro Surge, a la que también se opone la clase dirigente demócrata del estado.

La secretaria de Justicia, Pam Bondi, celebró la decisión de la jueza como una "enorme victoria judicial", mientras el alcalde de Mineápolis, el demócrata Jacob Frey, se dijo decepcionado.

"Esta decisión no cambia lo que ha vivido la gente aquí: el miedo, la perturbación y los daños causados por una operación federal que nunca debió haber tenido lugar en Mineápolis", añadió en un comunicado.

En paralelo, otro juez ordenó a las autoridades liberar a un niño de cinco años y a su padre, detenidos durante una operación del ICE el 20 de enero en Mineápolis, la mayor ciudad de este estado. Su caso conmocionó al país y al mundo.

Trump ordena retiro de agentes en protestas

Mientras, Trump ordenó el sábado retirar la presencia de agentes federales en manifestaciones en Mineápolis y en otras ciudades demócratas, pero prometió que seguirán defendiendo las instalaciones propiedad del gobierno federal.

"He instruido a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que bajo ninguna circunstancia participaremos en las protestas o disturbios de diversas ciudades demócratas mal administradas, a menos que nos soliciten ayuda", anunció en la red social Truth.