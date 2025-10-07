Jordi Alba se retirará del fútbol al final de la temporada con el Inter Miami

El español Jordi Alba, uno de los mejores laterales izquierdos de los últimos tiempos y gran socio de Lionel Messi en el campo, anunció este martes (07.10.2025) su retiro del fútbol una vez finalice la actual temporada de la liga norteamericana (MLS) con el Inter Miami.

El defensor de 36 años pondrá fin a una gloriosa carrera profesional de 16 años, en la que acumuló títulos con el FC Barcelona y la selección de España, incluidos los de la Eurocopa de 2012, la Liga de Campeones de Europa en 2015 y seis de LaLiga.

"Lo hago con absoluta convicción, con plenitud y felicidad, porque siento que he recorrido este camino con toda la pasión posible y ahora es el momento justo para abrir una nueva etapa y cerrar la anterior con la mejor de las sensaciones", expresó el marcador de punta en un emotivo video en Instagram.

"El fútbol ha sido, es y será siempre una parte esencial de mi vida"

Su partida es sorpresiva pues en mayo había ampliado su compromiso hasta el final de 2027. Su decisión se debe a razones estrictamente personales y familiares, dijo a la AFP una fuente de su entorno.

De corta estatura (1,70 metros) pero gran despliegue físico, Alba se destacó en el campo por su penetrante poder ofensivo y la sociedad letal que conformó con Messi, tanto en el Inter Miami como en el Barcelona, club en el que se formó y al que defendió entre 2012 y 2023.

"Hoy cierro este capítulo sabiendo que lo he entregado todo. El fútbol ha sido, es y será siempre una parte esencial de mi vida. Gracias, fútbol. Gracias, por tanto", manifestó el lateral en su video de despedida.

rr afp/reuters