Joan Manuel Serrat cumple otros 20 años

Joan Manuel Serrat se ha pasado la vida cantando, soñando con lucidez, dispuesto a mirar la vida sin tapujos, queriendo saborearla. En su juventud, se convirtió pronto en ídolo pop, pero no en uno más de la farándula. Tampoco asumió el tono de la clásica canción de protesta. El suyo es un sello particular, que conserva. Al cumplir 40 años, rebautizó una de las canciones de su primera etapa, y la llamó "Hace 20 años que tengo 20 años”. A los 60, volvió a ajustar sólo el título, agregándole otros 20. Ahora que suma 80, bien podría repetir la operación.

Con o sin escenario

El personaje y la persona no se disocian. Dentro y fuera de los escenarios, ha tomado partido por lo que cree. Para él, según ha contado, defender la libertad es actuar "en defensa propia”. No se trata de luchar por causas perdidas, sino de no dar por perdidas las causas imprescindibles. El corazón y la razón, en su caso, también van de la mano, con toda naturalidad.

Serrat en catalán

Son canciones que hoy resulta más fácil encontrar, escuchar y entender. Para eso están YouTube y los traductores en línea. Revelan algo más de esa mirada especial de Serrat, que conjuga la fina sensibilidad con un notable realismo y un guiño socarrón que ahuyenta la gravedad. "Sería fantástico que anduviera equivocado y que el water no estuviera ocupado”, canta, para explayarse luego en su lista de deseos, entre los que incluye: "no pasar nunca de largo, y servir para algo”; "que no perdieran siempre los mismos”; ”que la fuerza no fuera la razón”; "que todos fuéramos hijos de Dios”, "que fueras tal como te imaginé”. Un retrato de cuerpo entero, que no se desdibuja con los años.