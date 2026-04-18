Jefe del tribunal electoral de Perú admite irregularidades en comicios

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú, Roberto Burneo, admitió este viernes que "existieron serias irregularidades" durante la organización de las elecciones generales que se celebraron el domingo y el lunes pasado en el país andino, que han llevado a candidatos como el ultraderechista Rafael López Aliaga a denunciar un fraude sin presentar pruebas contundentes.

"Fue una situación gravísima", declaró Burneo a periodistas tras presentarse ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para explicar las razones por las que se reportaron retrasos y falta de material electoral, sobre todo en Lima, durante los comicios que organizó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

El jefe del máximo ente electoral peruano reconoció que "nunca antes, en ningún proceso electoral, se había presentado en la capital Lima, que concentra a un tercio de la población nacional, una demora de esta naturaleza" y remarcó que "en todo momento la ONPE aseguró que iban a llegar en el momento respectivo".

Burneo dijo que, por ese motivo, se amplió el horario de votación y, antes del término del proceso, se tomó una medida "extraordinaria en torno a la ampliación un día más" del sufragio en 13 colegios del sur de Lima en los que la votación fue suspendida por falta de material.

Remarcó que la intención fue "garantizar el derecho al voto de los ciudadanos" y agregó que este tipo de situaciones, que en las últimas horas también han incluido denuncias del hallazgo de papeletas de votación supuestamente arrojadas en varias zonas de Lima, "no pueden pasarse por alto".

"Todas las situaciones irregulares, que no dejan de ser muy graves, están siendo atendidas", sostuvo antes de decir que calculan que habrá unas 40.000 actas impugnadas del proceso, que incluyó la votación para la Presidencia, el Legislativo y el Parlamento Andino, unas 5.000 de las cuales serán del sufragio para la jefatura de Estado.

"Determinarán las responsabilidades"

Burneo informó que los Jurados Electorales Especiales (JEE) de cada jurisdicción "ya están resolviendo muchos de ellos" y que el JNE revisará pedidos de nulidad parcial y total de los comicios, que actualmente llegan a 85, según detalló.

Tras recordar que el JNE reportó los incidentes a todas las autoridades competentes el mismo día de las elecciones, sostuvo que las investigaciones "determinarán las responsabilidades".

"Existen serias irregularidades respecto al manejo y la función del ente encargado de la organización del proceso", ratificó en referencia a la ONPE, cuyo jefe, Piero Corvetto, fue denunciado penalmente junto a otros tres altos funcionarios el lunes pasado por el procurador del JNE.

A pesar de que los incidentes en el proceso han llevado a candidatos como López Aliaga a afirmar que se ha producido un fraude sin pruebas concretas, Burneo llamó a la población peruana a "tener confianza" en el JNE.

"Quiero pedir tranquilidad en estos momentos no solamente a los ciudadanos, sino también a las organizaciones políticas (...) tengan confianza de que vamos a seguir trabajando arduamente", concluyó.

Más de 27,3 millones de peruanos fueron convocados el domingo para elegir a sus autoridades para el periodo 2026-2031, entre ellos la Presidencia, por la que han pasado ocho mandatarios en los últimos diez años en una sucesión de crisis políticas.

Hasta el momento, con el 93,3 % de las actas contadas, la candidata derechista Keiko Fujimori (Fuerza Popular) tiene asegurada su presencia en la segunda vuelta que se celebrará el próximo 7 de junio, cuyo rival se definirá en un margen muy estrecho entre el izquierdista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Rafael López (Renovación Popular).