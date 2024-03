Jefe del Pentágono promete que EE. UU. "no dejará que Ucrania fracase"

19 de marzo de 2024, 8:35 AM

El secretario de Defensa de EE. UU., Lloyd Austin, advirtió este martes (19.03.2024), -al inicio de una reunión de países aliados de Ucrania en la base estadounidense de Ramstein, en el estado de Renania-Palatinado, Alemania- que la supervivencia de Ucrania está en juego y no puede perder ni un día en su lucha contra la agresión rusa, por lo que tanto Washington como el resto de países occidentales seguirán suministrando a Kiev las armas que necesita para resistir "la campaña de conquista" del presidente ruso, Vladimir Putin.

"No nos engañemos, Putin no se detendrá en Ucrania. Pero como dijo (el presidente de EE. UU., Joe) Biden, Ucrania puede detener a Putin, si estamos con Ucrania y le proporcionamos las armas que necesita para defenderse", señaló el jefe del Pentágono al abrir la vigésima reunión del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania en la base aérea estadounidense en Ramstein, en el suroeste de Alemania.

"Ahora las tropas ucranianas se enfrentan a duras condiciones y a duros combates. Y los civiles ucranianos soportan el bombardeo constante de misiles rusos y aviones no tripulados iraníes, pero Ucrania no retrocederá y tampoco lo hará Estados Unidos", subrayó Austin, cuando aún está bloqueado en la Cámara de Representantes un paquete de ayuda de más de 60.000 millones de dólares.

"Así que nuestro mensaje de hoy es claro: nosotros no dejaremos que Ucrania fracase, esta coalición no dejará que Ucrania fracase y el mundo libre no dejará que Ucrania fracase", insistió, y recordó que la semana pasada EE. UU. encontró medios para proporcionar aún así a Kiev una nueva ayuda de 300 millones de dólares para sus necesidades más urgentes en defensa antiaérea, artillería y baterías antitanques.