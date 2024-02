Javier Milei prohíbe el uso del lenguaje inclusivo

28 de febrero de 2024, 5:32 AM

Para mayor abundamiento, detalló que "no se va a poder utilizar la letra E, el arroba ni la X, y se va a evitar el innecesario uso del femenino en todos los documentos de la administración pública". Adorni añadió que "el lenguaje que contempla a todos los sectores es el castellano, el español, así que no veo que haya que tener estructuras…". No alcanzó a terminar la frase porque una periodista le hizo ver que hay un debate sobre el uso del lenguaje inclusivo.