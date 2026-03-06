Japón aprueba tratamiento para la enfermedad de Parkinson

Japón aprobó tratamientos innovadores con células madre para la enfermedad de Parkinson y la miocardiopatía isquémica, que estarán disponibles en unos meses, informó este viernes (06.03.2026) la empresa Sumitomo Pharma, una de las farmacéuticas involucradas.

La compañía afirmó en un comunicadohaber obtenido una "aprobación condicional y limitada en el tiempo" para la fabricación y comercialización de Amchepry, su terapia para la enfermedad de Parkinson que consiste en trasplantar células madre al cerebro del paciente.

Se trata del primer medicamento comercial que utiliza células madre pluripotentes inducidas (iPS), que se crean reprogramando genéticamente células adultas, ya especializadas, para que vuelvan a un estado juvenil, a diferencia de las células madre embrionarias humanas, que se obtienen de embriones.

Las iPS pueden transformarse en una variedad de otros tipos diferentes de células, y su uso es un campo de investigación clave de la medicina actual. El científico japonés Shinya Yamanaka ganó el Premio Nobel en 2012 por su investigación sobre estas células.

Aprobación temporal

El ministro japonés de Sanidad, Trabajo y Bienestar, Kenichiro Ueno, confirmó la aprobación en una rueda de prensa tras una reunión gubernamental, en declaraciones recogidas por la agencia japonesa de noticias Jiji Press. "Espero que esto suponga un alivio para los pacientes no solo de Japón, sino de todo el mundo", aseguró.

La solicitud de aprobación se presentó en agosto tras un estudio realizado por el Hospital Universitario de Kioto. Ahora se realizará un estudio adicional y la vigilancia poscomercialización para obtener la aprobación completa de los fármacos. Las empresas que los producen tendrán que solicitar la aprobación continua en un plazo de siete años, de cara a obtener la aprobación convencional definitiva.

Ensayo clínico con siete pacientes

Un ensayo dirigido por investigadores de la Universidad de Kioto mostró que el tratamiento de la empresa era seguro y eficaz para mejorar los síntomas. En el estudio participaron siete pacientes con Parkinson de entre 50 y 69 años, a cada uno de los cuales se le implantaron un total de cinco o diez millones de células en ambos lados del cerebro.

Las células iPS de donantes sanos se desarrollaron hasta convertirse en precursoras de las células cerebrales productoras de dopamina, que ya no están presentes en las personas con la enfermedad de Parkinson. Ese trastorno neurológico crónico y degenerativo afecta al sistema motor del cuerpo, lo que causa a menudo temblores y otras dificultades en el movimiento.

Esperanza para millones de enfermos

El párkinson es un trastorno neurodegenerativo que afecta a más de diez millones de personas en el mundo, según la Fundación Parkinson. Y, aunque los tratamientos pueden aliviar los síntomas, no detienen su progresión ni lo curan. Según la compañía, el objetivo es mejorar las habilidades motoras de los pacientes con la enfermedad que no han respondido adecuadamente a las terapias existentes.

El Ministerio de Salud de Japón también autorizó ReHeart, unas láminas de músculo cardíaco desarrolladas por la empresa médica emergente Cuorips que pueden ayudar a formar nuevos vasos sanguíneos y restaurar la función cardíaca, informó la prensa local.

Los tratamientos podrían salir al mercado y ponerse a disposición de los pacientes a mitad de este año, aseguraron los medios, citando al Ministerio.





