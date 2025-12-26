Jair Bolsonaro supera con éxito cirugía por una hernia

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, en prisión por intento de golpe de Estado, superó con éxito y sin complicaciones la operación a la que se sometió este jueves por una hernia inguinal bilateral, según informaron los médicos.

El líder ultraderechista ya está en un cuarto del hospital después de unas tres horas y media de cirugía para corregir dos hernias en la región de la ingle, explicó el equipo médico a los periodistas.

Durante el procedimiento, realizado en el hospital privado DF Star de Brasilia, se le colocó una tela de material plástico para reforzar la pared abdominal, de acuerdo con el cirujano Cláudio Birolini.

En los próximos días, mientras inicia los trabajos de fisioterapia, los médicos evaluarán la posibilidad de someterlo a otra intervención para bloquear de manera parcial un nervio del diafragma, con el fin de controlar sus recurrentes crisis de hipo. El tiempo de recuperación estimado es de cinco a siete días, según los médicos.

Antes de la rueda de prensa de Birolini, la esposa del exmandatario, Michelle Bolsonaro, había anticipado en sus redes sociales que la intervención fue un "éxito" y se desarrolló "sin complicaciones".

El ex jefe de Estado salió temporalmente de prisión el miércoles para ingresar en el hospital donde fue intervenido este jueves, en plena Navidad.