Israel sigue expandiendo su control en la Franja de Gaza

Israel ya controla gran parte de la Franja de Gaza y ahora quiere expandir aún más su influencia. Según la agencia de noticias Reuters, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, declaró recientemente que ha ordenado al Ejército ocupar, en principio, el 70 por ciento del territorio palestino.

"Estábamos al 50 por ciento, llegamos al 60 por ciento", dijo Netanyahu. "Mi instrucción es ir más allá; avancemos paso a paso. (...) Primero, lleguemos al 70 por ciento. Empecemos por ahí. Los estamos presionando por todos lados".

Según la agencia de prensa alemana dpa, el periódico Israel Hayom cita a un diplomático occidental de alto rango que recientemente aseguraba que Israel ha expandido significativamente su control en la Franja de Gaza en las últimas semanas. El Ejército controla ahora el 64 por ciento de la franja costera, que ha quedado prácticamente destruida durante la guerra, según el informe de dpa.

¿Habrá una nueva zona restringida?

En este momento, las tropas se encuentran desplegadas a lo largo de una "línea naranja", que ha sustituido a la anterior "línea amarilla". Según el alto el fuego negociado por Estados Unidos, las tropas israelíes debían retirarse hasta esta denominada "línea amarilla", que marca el límite de su control.

Israel ha incorporado ahora otro 11 por ciento del territorio palestino a su control, lo que equivale a 34 kilómetros cuadrados. En principio, según informó la agencia dpa a mediados de mayo, no ha habido confirmación oficial de la noticia.

El periódico Israel Hayom asegura que la medida se tomó con la aprobación de la Junta de Paz. Este medio también afirma que el grupo islamista radical Hamás había violado previamente sus compromisos y no había respetado el calendario de desarme. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada.

Reuters también ha informado recientemente sobre un mapa que marca una nueva zona restringida con una línea naranja.

La "línea amarilla" ya está trazada

Incluso el actual 64 por ciento es significativamente más de lo que Israel realmente recibió en virtud del acuerdo de alto al fuego.

La "línea amarilla" original solo otorgaba a Israel el control de aproximadamente el 53 por ciento de la Franja de Gaza; el resto era para Hamás, que está clasificada como organización terrorista por la UE y otros países.

Reuters informó recientemente que Israel ha movido los bloques de hormigón que marcan la "línea amarilla" hacia el interior del territorio controlado por Hamás.

Palestinos, refugiados en su propia tierra

Esto obliga a la población palestina a habitar un territorio cada vez más reducido. Muchos ya viven en condiciones catastróficas y han huido en repetidas ocasiones en los últimos años.

Pese a que la situación ha mejorado un poco, según el último informe de la CIF, cerca de 1,6 millones de personas en la Franja de Gaza —es decir, el 77 por ciento de la población— siguen sufriendo inseguridad alimentaria aguda grave, incluidos más de 100.000 niños.

El sistema CIF (o IPC, por sus siglas en inglés) es un instrumento reconocido internacionalmente para medir y clasificar el hambre y la seguridad alimentaria.

Las condiciones higiénicas también son catastróficas. "Escombros, basura y excrementos se acumulan en las calles, los niños son mordidos por ratas y se propagan enfermedades como la diarrea", según un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) de mayo de 2026. UNICEF asegura que un número creciente de niños necesita tratamiento hospitalario, pero ningún hospital en Gaza funciona a pleno rendimiento.

"Zona de amortiguación" contra los ataques a los israelíes

Netanyahu describe los territorios conquistados por Israel en Gaza, así como en Siria y Líbano, como "zonas de amortiguación" contra posibles ataques militantes contra israelíes.

Los palestinos, sin embargo, consideran que la expansión de la zona en Gaza forma parte de una estrategia israelí para expulsarlos definitivamente. Señalan las declaraciones de ministros de alto rango, incluido el ministro de Defensa, Israel Katz, que indican que Israel pretende promover la "migración voluntaria" desde Gaza.

La guerra se desencadenó por un ataque de Hamás contra territorio israelí desde la Franja de Gaza el 7 de octubre de 2023. Según cifras israelíes, en ese ataque murieron alrededor de 1.200 personas y 251 fueron tomadas como rehenes. Israel respondió con una ofensiva militar masiva. De acuerdo con cifras palestinas, alrededor de 70.000 palestinos murieron y más de 100.000 resultaron heridos en esa ofensiva. Además, viviendas, carreteras y otras infraestructuras en este pequeño territorio, con aproximadamente dos millones de habitantes, quedaron destruidas.