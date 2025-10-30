Israel recibe cuerpos de dos presuntos rehenes devueltos por Hamás

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció que el Ejército israelí recibió de manos de la Cruz Roja en Gaza los ataúdes que portan, presuntamente, los cuerpos de dos rehenes devueltos previamente por Hamás, grupo considerado terrorista por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países.

“Israel recibió, a través de la Cruz Roja, a dos secuestrados fallecidos que fueron entregados al Ejército y las fuerzas del Shin Bet dentro de la Franja de Gaza. De allí, serán transferidos a Israel, donde serán recibidos con honores militares por el rabino jefe del Ejército”, recoge el comunicado publicado por la oficina de Netanyahu.

El Ejército israelí, por su parte, advirtió poco después que los vehículos militares que cargan los ataúdes accedieron a territorio israelí para dirigirse al Instituto Nacional de Medicina Forense Abu Kabir, en Yaffa (sur de Tel Aviv), donde los cuerpos serán identificados.

Retraso en la entrega

Las Brigadas Al Qasam, el brazo armado de Hamás, dijeron haber recuperado el martes (28.10.2025) los cadáveres de dos rehenes israelíes. Sin embargo, a la luz de los bombardeos israelíes contra Gaza que se desarrollaron desde la tarde del martes hasta la mañana del miércoles, la milicia aplazó su entrega.

Según medios de comunicación Israelíes, se trataría de Amiram Cooper de 85 años y Saher Baruch de 25 años, ambos murieron en Gaza. El primero en un túnel que habría colapsado por los bombardeos israelíes y el segundo en medio de un rescate fallido que el Ejército israelí reconoció en enero de 2024.



