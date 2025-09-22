Israel rechaza el reconocimiento "unilateral" de Estado palestino

El Gobierno israelí afirmó que el reconocimiento del Estado palestino por parte del Reino Unido, Canadá y Australia hecho este domingo "no promueve la paz", sino que "desestabiliza aún más la región", y añadió que la Autoridad Nacional Palestina "es parte del problema, no de la solución".

En un comunicado, el Ministerio de Exteriores israelí afirma que "Israel rechaza categóricamente la declaración unilateral de reconocimiento de un Estado palestino hecha por el Reino Unido y otros países". Dicha declaración "socava las posibilidades de lograr una solución pacífica en el futuro" y "recompensa" los asesinatos de Hamás el 7 de octubre de 2023.

La declaración de estos tres países se produce la víspera del arranque de la Asamblea de la ONU que analizará esta semana en Nueva York la solución de los dos Estados, palestino e israelí, y en la que varios países más, entre ellos Francia, tienen previsto reconocer el Estado de Palestina como respuesta a la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, que se ha cobrado la vida de más de 65.000 gazatíes.

No habrá un Estado palestino

"Esta medida va contra toda lógica de negociación y de búsqueda de un compromiso entre dos partes y alejará aún más la paz deseada", insiste Exteriores israelí en la nota, que critica que la Autoridad Palestina, representante del Estado palestino en la ONU, no ha tomado "las medidas necesarias para combatir el terrorismo".

"Los propios líderes de Hamás admiten abiertamente: este reconocimiento es una consecuencia directa, el fruto de la masacre del 7 de octubre (de 2023)", añadió el comunicado, en el que instó a Londres a "no dejar que la ideología yihadista dicte sus políticas".

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, insistió en que "no habrá un Estado palestino" y advirtió que a su vuelta de la Asamblea General de la ONU anunciará una "respuesta" a esa decisión.

En un vídeo difundido por su oficina, Netanyahu lanzó un mensaje a los países que están reconociendo el Estado de Palestina por la ofensiva israelí en Gaza: "Eso no sucederá. No se establecerá un Estado palestino al oeste del río Jordán". "Durante años he impedido la creación de este Estado terrorista a pesar de la enorme presión tanto a nivel nacional como internacional", afirmó en declaraciones emitidas por su oficina.

"Hemos duplicado los asentamientos judíos en Judea y Samaria y seguiremos por este camino", agregó en referencia a Cisjordania.

