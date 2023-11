Israel niega ataques contra hospital Al Shifa en Gaza

12 de noviembre de 2023, 8:40 AM

Según agregó, "se producen enfrentamientos entre tropas del Ejército y agentes terroristas de Hamás en los alrededores del hospital", pero "no hay disparos contra el hospital ni asedio".

Miles pidieron en Tel Aviv por el "regreso" de los rehenes

Ejército jordano lanza desde el aire ayuda médica a un hospital de Gaza

Presidente de Francia deplora resurgimiento del antisemitismo en su país

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, deploró este sábado el "insoportable resurgimiento del antisemitismo desenfrenado" en Francia en el contexto del conflicto entre Israel y Hamás, en una carta publicada en un medio de comunicación. "Una Francia donde nuestros conciudadanos judíos tienen miedo no es Francia. Una Francia donde los franceses tienen miedo por su religión o su origen no es Francia", escribió el jefe de Estado en el diario Le Parisien en vísperas de una gran manifestación contra el antisemitismo.

Netanyahu descarta cese al fuego y ofensiva seguirá "con toda la fuerza"

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reiteró este sábado que "no habrá alto el fuego" en Gaza, y que Israel está determinado a mantener el control sobre la Franja "desde una perspectiva de seguridad", mientras las tropas israelíes profundizan su ofensiva terrestre en el interior del enclave. "Si queremos la paz, debemos erradicar a Hamás", dijo Netanyahu en una rueda de prensa, donde aseguró que Israel sigue firme en su idea de mantener su presencia militar sobre Gaza, e insistió en que "la guerra contra Hamás avanza con toda la fuerza y un objetivo: ganar".

Según remarcó, el Ejército sigue "utilizando fuego agresivo desde el aire y desde tierra", y remarcó que el cese el fuego que cada vez se pide más desde más sectores de la comunidad internacional no será posible "hasta erradicar a Hamás" y liberar a los alrededor de 240 cautivos en la Franja en manos de las milicias palestinas. También insistió en que se opone a cualquier oferta de alto el fuego que no incluya la puesta en libertad de los cautivos.

Asimismo, descartó que la Autoridad Palestina, implantada en Cisjordania, vaya a tener un papel en Gaza cuando termine el conflicto. "No puede haber allá una autoridad dirigida por alguien que, más de 30 días después de la masacre [cometida por el grupo terrorista Hamás el 7 de octubre] no la haya condenado aún (...) Habrá algo diferente allá. En todo caso, tendrá que haber un control sobre la seguridad", añadió, lo que significa que las fuerzas israelíes tendrán libre acceso a la región para buscar milicianos, aclaró.

Paso fronterizo de Rafah reabrirá el domingo, dicen autoridades

Tanques israelíes atacan zona del Hospital Al Quds de Gaza, según Media Luna Roja

El portavoz del Ejército israelí, Peter Lener, insistió esta jornada que estas instalaciones han sido convertidas por el grupo Hamás -considerado terrorista por la Unión Europea- en "posiciones fortificadas", por lo que son objetivos militares contra los que seguirán atacando. "Hay combates entre las Fuerzas de Defensa de Israel y los terroristas de Hamás alrededor del hospital. No hay disparos hacia el hospital y no hay cerco", dijo el coronel Moshe Tetro, jefe de la oficina israelí para coordinar los asuntos civiles de Gaza. El funcionario dijo estar en constante contacto con el director del centro médico. "Le he dicho varias veces que podemos coordinarnos para que quien quiera pueda abandonar el hospital de forma segura", señaló.