Israel establecerá 34 nuevos asentamientos en Cisjordania, según medios

Israel va a establecer 34 nuevos asentamientos en Cisjordania ocupada, según medios locales y la organización no gubernamental Paz Ahora, la cual afirma que la decisión fue tomada en secreto por el gobierno a inicios de abril. Estas colonias se sumarían a las 68 ya establecidas por la administración de Benjamin Netanyahu desde finales de 2022.

Según la cadena i24News, 10 de los 34 asentamientos serían puestos avanzados que ya existen y se verían de esta forma legalizados por el gobierno. Los otros 24 consistirían en nuevos asentamientos.

Las nuevas colonias se extenderán del norte al sur de Cisjordania, de acuerdo con i24News y el portal de noticias Ynet. Israel ocupa este territorio desde 1967.

Israel ha mantenido sus campañas de colonización desde que ocupó Cisjordania hace casi 60 años

Sin contar Jerusalén oriental, anexado por Israel, más de 500.000 israelíes viven en Cisjordania ocupada entre unos tres millones de palestinos en asentamientos considerados ilegales por la ONU, según el derecho internacional.

La colonización de Cisjordania ha continuado bajo todos los gobiernos israelíes desde 1967, pero se ha acelerado notablemente desde la llegada al poder en 2022 de la extrema derecha, que formó una alianza con Netanyahu, y aún más tras el ataque del movimiento terrorista palestino Hamás del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en la Franja de Gaza.