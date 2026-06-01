Israel atacará Beirut si Hezbolá no cesa hostilidades

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró este lunes (01.06.2026) que le había comunicado al presidente estadounidense, Donald Trump, que ordenará atacar Beirut si Hezbolá no cesa sus hostilidades.





"Esta tarde he hablado con el presidente Trump y le he dicho que si Hezbolá no deja de atacar nuestras ciudades y a nuestros ciudadanos, Israel atacará objetivos terroristas en Beirut", afirmó Netanyahu. "Nuestra postura al respecto sigue siendo la misma. Al mismo tiempo, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) seguirán operando según lo previsto en el sur del Líbano", añadió.





Esto, luego de que tanto la oposición israelí como partidos de gobierno criticaran al premier por una información divulgada por Trump, quien aseguró que Israel no enviaría tropas a Beirut ni habría ataques. (AFP, EFE)

Trump asegura que Israel no enviará tropas a Beirut

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes (01.06.2026) que convenció a Israel y a Hezbolá de rebajar la tensión, y que el primer ministro Benjamin Netanyahu aceptó no enviar tropas a Beirut, a la vez que el grupo proiraní libanés Hezbolá se comprometió a detener sus ataques.

"No habrá tropas yendo a Beirut, y cualquier tropa que estuviera en camino ya ha sido retirada", dijo Trump en su red Truth Social después de una llamada "muy productiva" con Netanyahu. "Asimismo, a través de representantes de alto nivel, tuve una muy buena llamada con Hezbolá, y ellos acordaron que cesarán todos los combates; que Israel no los atacará y ellos no atacarán a Israel", añadió. (AFP, EFE)

Dos muertos en ataque israelí cerca de hospital en el sur de Líbano

Al menos dos personas murieron y otras 23 resultaron heridas por fuertes bombardeos israelíes perpetrados este lunes (01.06.2026) contra las inmediaciones del Hospital Jabal Amel de la ciudad de Tiro, en el sur del Líbano, que registró importantes daños materiales.

El ataque tuvo como objetivo más de un edificio frente al centro hospitalario y el balance preliminar de víctimas a causa del mismo se sitúa en dos muertos y 23 heridos, según informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN). Otro hospital de la zona ha pedido donaciones de sangre de "todos los tipos" para poder atender a los heridos.

El Jabal Amel, uno de los principales centros de Tiro y el que más víctimas del conflicto ha estado recibiendo en la ciudad desde el inicio de las hostilidades el pasado marzo, ha sufrido importantes daños tanto dentro de las instalaciones médicas como en el aparcamiento, según un vídeo difundido por el Ministerio de Salud Pública. En las imágenes también se puede apreciar la envergadura del ataque.

El hospital ya había resultado dañado anteriormente por bombardeos ocurridos en sus inmediaciones, lo que incluyó ventanas, falsos techos y la mayor parte de sus placas solares, aunque buena parte de estos desperfectos ya habían podido ser arreglados. (EFE, AP)

Trump asegura que conversaciones con Irán avanzan a "ritmo acelerado"

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este lunes (01.06.2026) que las conversaciones con Irán avanzaban con rapidez, a pesar de que la agencia de noticias iraní Tasnim informó de que Teherán había detenido las negociaciones en protesta por la ofensiva de Israel en el Líbano.

"Las conversaciones continúan, a un ritmo rápido, con la República Islámica de Irán. ¡Gracias por su atención a este asunto!", dijo Trump en su cuenta de Truth Social, poco después de otra publicación en la que afirmó que Israel aceptó no enviar tropas a Beirut y Hezbolá detener sus ataques. (AFP, EFE)

Irán advierte: sus fuerzas atacarán si Israel bombardea Líbano

El Ejército iraní advirtió este lunes (01.06.2026) a los residentes del norte de Israel que abandonen la zona si el Estado judío ataca el barrio de Dahye de la capital del Líbano tal y como ordenó el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

“Si se lleva a cabo esta amenaza (el ataque contra Dahye), advertimos a los residentes de las zonas del norte (de Israel) y de los asentamientos militares en los territorios ocupados que abandonen la zona para evitar daños”, indicó el Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya en un comunicado recogido por IRNA.

Ante la amenaza de ataques contra Beirut, Irán ha paralizado las negociaciones de paz con Estados Unidos por los ataques israelíes contra el Líbano, informó la agencia Tasnim, vinculada con la Guardia Revolucionaria iraní. (EFE, AFP)

Precio del petróleo se dispara ante renovada tensión en Medio Oriente

Los precios del petróleo se dispararon este lunes (01.06.2026), impulsados por el recrudecimiento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, después de que un medio iraní afirmara que Teherán suspendió las negociaciones para poner fin a la guerra.

Hacia las 14:05 GMT, el precio del barril de Brent del mar del Norte, con entrega en agosto -cuya cotización como contrato de referencia se estrenaba este lunes-, subía 6,60% hasta los 97,13 dólares. Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, con entrega en julio, subía un 7,62% hasta los 94,02 dólares.

Según la agencia de prensa iraní Tasnim, Irán suspendió las negociaciones con Estados Unidos debido a los "crímenes" que Israel "sigue cometiendo" en el Líbano.

Para el mercado petrolero, que albergaba la esperanza de un acuerdo inminente entre Teherán y Washington a finales de la semana pasada, la perspectiva de una resolución rápida parece alejarse. (AFP, AP)

EE.UU. intercepta dos misiles iraníes dirigidos contra sus tropas en Kuwait

El Ejército de Estados Unidos interceptó y destruyó dos misiles lanzados por Irán contra tropas del país norteamericano en Kuwait, informó este lunes (01.06.2026) el Comando Central estadounidense.

"Anoche, a las 11:00 p.m. hora del Este de EE.UU. (3.00 GMT), fuerzas estadounidenses interceptaron con éxito dos misiles balísticos iraníes dirigidos contra las tropas estadounidenses desplegadas en Kuwait. Estos misiles fueron neutralizados de inmediato y ningún miembro del personal estadounidense resultó herido", anunció el mando en X.

El Comando Central advirtió de que "se mantiene vigilante y continuará protegiendo" a sus efectivos "de la agresión iraní, al tiempo que respalda el alto el fuego vigente". Este anuncio de EE.UU. llega después de que el Estado Mayor General del Ejército kuwaití informara en X de que sus sistemas de defensa aérea están interceptando "ataques enemigos", sin especificar qué zonas han sido afectadas. (EFE, AP)

ONU prepara reunión de emergencia por avances israelíes en el sur libanés

Tras invadir el sur de Líbano y arrasar varias localidades, Israel ordenó este lunes (1.06.2026) bombardear la periferia de Beirut, bastión de la organización radical islámica Hezbolá, y se espera una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU.

La sesión del máximo órgano de seguridad de la ONU fue convocada a petición de Francia, cuyo presidente, Emmanuel Macron, afirmó que "nada justifica la gran escalada en curso en el sur de Líbano".

La ofensiva israelí contra su vecino del norte se produce en paralelo a las negociaciones de Estados Unidos con Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Teherán reiteró hoy, lunes, que cualquier acuerdo con Washington dependerá precisamente de la implementación de un alto el fuego efectivo en Líbano.

Líbano e Israel acordaron una tregua el 17 de abril, pero nunca llegó a respetarse. Israel afirma que su ofensiva en Líbano busca "aplastar" al grupo chiíta Hezbolá -cuyo brazo armado es considerado una organización terrorista por gran parte de la comunidad internacional- que, como aliado de Irán, reabrió las hostilidades el 2 de marzo en solidaridad con Teherán, blanco de la campaña israelo-estadounidense.

El titular de Defensa, Israel Katz, anunció este lunes que el objetivo es establecer en "el área del río Litani una zona bajo control de seguridad del ejército, libre de armas y de terroristas".

Hezbolá, por su parte, continúa lanzando ataques con drones contra posiciones israelíes tanto en el sur de Líbano como en el norte de Israel.

Tras este anuncio, periodistas de la agencia AFP vieron a cientos de familias abandonar la periferia sur, a pie, en moto o en vehículos. (afp, efe).

Kuwait reitera su condena a los "repetidos y flagrantes" ataques iraníes en su territorio

Kuwait reiteró este lunes su condena a los "repetidos y flagrantes ataques iraníes, que representan una peligrosa escalada" en la región, después de responder esta madrugada a nuevos misiles y drones que sobrevolaron su territorio.

En un comunicado, el Ministerio de Exteriores kuwaití denunció que estos incidentes suponen "un ataque directo a la seguridad y la estabilidad del Estado" del golfo Pérsico, así como "una violación flagrante" de las normas del derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y Resolución número 2817/2026 del Consejo de Seguridad.

El Estado Mayor General del Ejército kuwaití informó a primera hora de la mañana de que sus sistemas de defensa aérea interceptaron "ataques enemigos", sin especificar qué zona del país resultó afectada.

Mientras, la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) había afirmado antes que respondió a una ofensiva de Estados Unidos contra una torre de telecomunicaciones en el sur del país lanzando un ataque contra una base aérea estadounidense, sin especificar dónde.

El ministerio kuwaití subrayó la "grave amenaza que suponen para la seguridad de los civiles y las instalaciones vitales del país".

Asimismo, afirmó que "la continuación y repetición de estos ataques socavan los esfuerzos por reducir la tensión y amenazan la seguridad y la estabilidad" en Oriente Medio, incidiendo en que Kuwait "conserva su derecho a adoptar las medidas necesarias para preservar su seguridad y defender su territorio".

Desde la entrada en vigor del alto el fuego anunciado el 8 de abril entre EE. UU. e Irán, Kuwait ha denunciado varios ataques dirigidos contra su territorio e infraestructuras estratégicas, algunos atribuidos directamente a la República Islámica. (efe, rtr).

Muere un soldado israelí en el Líbano, son 26 desde el inicio de la ofensiva

Un soldado de 20 años murió "en combate" en el sur del Líbano, confirmó este lunes (1.06.2026) el Ejército israelí, con lo que aumentan a 26 los militares fallecidos desde marzo por fuego de Hezbolá o por accidentes técnicos.

En el Líbano, el número total de fallecidos supera los 3.400 desde el 2 de marzo, en un momento de nueva escalada pese al presunto alto el fuego existente entre ambos países, según informó el Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria, dependiente del Ministerio de Salud Pública libanés.

En el norte de Israel, en las comunidades limítrofes a la divisoria libanesa, volvieron a sonar desde la madrugada las sirenas antiaéreas hasta en tres ocasiones, según comunicados castrenses de alerta, a causa de la infiltración de "objetivos aéreos" y la intercepción de algunos de ellos con misiles israelíes, sin causar heridos.

Ayer domingo, Israel volvió a bombardear la ciudad sureña libanesa de Tiro, una de las urbes más antiguas del mundo, y en la noche del sábado al domingo sus soldados llegaron a las ruinas del castillo de Beaufort, que ya fue tomado por Israel durante la guerra e invasión terrestre de 1982.

"Nuestros heroicos combatientes capturaron el puesto de avanzada de Beaufort. Allí izaron con orgullo la bandera del Estado de Israel", dijo en un videomensaje el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, bajo órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional desde 2024 por presuntos crímenes de guerra. (efe, afp).

Irán condiciona el acuerdo con EE. UU. a un alto el fuego efectivo en Líbano

Irán condicionó este lunes (1.06.2026) cualquier acuerdo con Estados Unidos a la implementación de un alto el fuego efectivo en Líbano y acusó a Washington de seguir vulnerando la tregua tras bombardeos nocturnos.

"Insistimos en que un alto el fuego en Líbano es una condición esencial para cualquier acuerdo destinado a poner fin a la guerra", declaró el portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, en su rueda de prensa semanal, mientras Israel amplía su ofensiva en Líbano.

Asimismo, acusó a Washington de seguir vulnerando el alto el fuego con Teherán tras las recientes ofensivas estadounidenses contra su territorio, que desencadenaron represalias militares por parte de Teherán.

"Estados Unidos también está violando el alto el fuego, incluso esta mañana", declaró Baqai, que añadió que Irán no dudará en adoptar todas las medidas que considere necesarias para defender su seguridad nacional.

Asimismo, reiteró que el programa nuclear iraní no forma parte, por ahora, de las conversaciones en curso con Estados Unidos destinadas a poner fin de manera duradera a la guerra en Oriente Medio.

"No se ha llevado a cabo ninguna negociación sobre los detalles del expediente nuclear. En esta etapa, nuestra prioridad es poner fin a la guerra", señaló, después de que el presidente estadounidense Donald Trump afirmara haber obtenido garantías de Irán de que no desarrollará armas nucleares. (afp, rtr).

Irán ejecuta a otros dos hombres condenados por su participación en protestas de enero

Las autoridades de Irán ejecutaron este lunes (1.06.2026) a dos presos condenados por prender fuego a una mezquita y liderar disturbios durante las protestas de enero contra la República Islámica.

Mehrdad Mohammadinia y Ashkan Maleki fueron ahorcados hoy tras ser condenados por “participación en operaciones contrarias a la seguridad nacional en colaboración con el régimen sionista y el gobierno hostil de Estados Unidos”, informó la agencia Mizan, del Poder Judicial iraní.

Según la versión oficial, los dos presos participaron en disturbios en Teherán con el bloqueo de calles y participaron en el incendio de la mezquita Jafari con la intención de “hacer frente al sagrado sistema de la República Islámica de Irán”.

Los ejecutados también se enfrentaron a las fuerzas de seguridad y quemaron dos motocicletas, según Mizan.

Con estas dos ejecuciones, Irán ya ha ahorcado a al menos 14 personas condenadas por participar en las protestas de enero, que exigían el fin de la república islámica y fueron sofocadas tras una dura represión que causó la muerte de 3.117 personas, según el recuento oficial.

No obstante, organizaciones de derechos humanos como la opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, elevan esa cifra a más de 7.000.

Irán ha acelerado las ejecuciones desde el inicio de la guerra con Israel y Estados Unidos el 28 de febrero, en especial de reos condenados por sus supuestos lazos con Israel o manifestantes que participaron en las protestas de enero.

Irán es uno de los países con mayor número de ejecuciones del mundo y, en 2025, ahorcó a 2.159 personas, más del doble que las registradas en 2024 en ese territorio y su mayor número de ejecuciones en décadas, según Amnistía Internacional. (efe, afp).

Netanyahu ordena ataques en los alrededores de Beirut

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó este lunes (1.06.2026) a las tropas atacar objetivos en el distrito de Dahiyeh, en los alrededores de Beirut, según anunció en una declaración conjunta con el ministro de Defensa, Israel Katz.

Citando violaciones de la organización radical islámica Hezbolá del actual alto el fuego, "el primer ministro Benjamín Netanyahu y el ministro de Defensa Israel Katz ordenaron a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacar objetivos terroristas en el barrio de Hadahiya, en Beirut", detalla el comunicado.