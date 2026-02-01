Israel anuncia la reapertura del cruce de Rafah en Gaza

Israel anunció este domingo (01.02.2026) la reapertura del cruce de Rafah entre la Franja de Gaza y Egipto, clave para la entrada de ayuda humanitaria, aunque de momento solo será accesible para los palestinos del territorio. "De acuerdo con el acuerdo de alto al fuego", el cruce de Rafah que ha permanecido cerrado desde principios de 2024, "se abrió hoy para el paso limitado de residentes solamente", dijo COGAT, el organismo del Ministerio de Defensa israelí que coordina los asuntos civiles palestinos.

"Como parte de esto, hoy comenzó una fase piloto inicial, realizada en coordinación con la Misión de Asistencia Fronteriza de la Unión Europea (EUBAM), Egipto y todas las partes interesadas pertinentes", agregó el organismo israelí. COGAT dijo que todas las partes involucradas estaban llevando a cabo "preparativos preliminares destinados a aumentar la preparación para el funcionamiento pleno del cruce". "El paso efectivo de los residentes en ambos sentidos comenzará una vez que se completen estos preparativos", añadió.

Canceladas las evacuaciones sanitarias

Este puesto es el único punto de entrada y salida entre la Franja de Gaza y el mundo exterior que no pasa por Israel. Está situado en la parte controlada por el Ejército israelí desde que se replegó al comienzo del alto el fuego, que entró en vigor el 10 de octubre, tras más de dos años de guerra contra el movimiento islamista palestino Hamás. Su reapertura había sido retrasada desde entonces.

El Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamás (considerado una organización terrorista tanto por Israel como por otros países, incluidos Estados Unidos o la Unión Europea) aseguró este domingo a Efe que todavía no ha recibido ninguna indicación ni permiso por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para organizar el traslado de 50 pacientes y 100 acompañantes que había previsto para hoy por el paso de Rafah, ante su posible reapertura anunciada ya esta semana por Israel. "Por lo tanto, hoy no se realizará el viaje de ningún paciente, contrariamente a lo programado", concluye Sanidad.