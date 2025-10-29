Israel anuncia la reanudación del alto el fuego en Gaza tras mortíferos bombardeos

El Ejército de Israel anunció este miércoles que "tras una serie de ataques en los que se alcanzaron decenas de objetivos terroristas" vuelve a aplicar el alto el fuego en la Franja de Gaza, después de una noche de bombardeos en la que han muerto más de noventa personas, según fuentes palestinas.

"De acuerdo con la directiva del estamento político, y tras una serie de ataques en los que se alcanzaron decenas de objetivos terroristas y se neutralizó a terroristas, el Ejército ha reanudado la aplicación del alto el fuego en respuesta a las violaciones de Hamás", recoge el comunicado.

"Como parte de los ataques, las FDI [las Fuerzas de Defensa de Israel, nombre oficial del Ejército] y el Shin Bet [servicio de inteligencia interior] golpearon a 30 terroristas que ocupaban puestos de mando dentro de las organizaciones terroristas que operan en la Franja de Gaza", agregó.

"Ayer (martes) a las 3:45 p. m. hora local se registró fuego enemigo contra una estructura y, simultáneamente, contra un vehículo de ingenieros. Como resultado del fuego contra el vehículo de ingenieros, el sargento mayor (reservista) Yona Efraim Feldbaum falleció", recoge otro breve comunicado castrense. En respuesta, Israel retomó los bombardeos contra la Franja.

Según medios israelíes, Feldbaum, de 37 años, formaba parte de un equipo de ingenieros del Ejército que operaban en Rafah, cuando supuestamente emboscaron su unidad, milicianos de Hamás, organización islamista palestina considerada terrorista tanto por Israel como por otros países, incluidos Estados Unidos o Alemania.

El periódico Haarezt detalla que los atacantes salieron de uno de los túneles de la ciudad fronteriza con Egipto y comenzaron a disparar, incluyendo proyectiles, contra los soldados.

Hamás, sin embargo, ayer rápidamente se desvinculó de estos ataques y recalcó su compromiso con el alto el fuego. Además, el grupo palestino instó a los mediadores ¢Egipto, Qatar y Estados Unidos— que garantizan el acuerdo a que tomen medidas inmediatas para presionar a Israel, frenar su "brutal escalada contra la población civil" en la Franja de Gaza, (...) y exigirle responsabilidades.